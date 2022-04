TELECOM Marți, 19 Aprilie 2022, 13:17

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Consiliul Superior al Magsitraturii (CSM) au explicat pentru HotNews.ro de ce nu consideră necesară ori posibilă utilizarea viitorului cloud-guvernamental, care va fi gestionat de SRI și STS. DNA invocă natura informațiilor sensibile gestionate, iar CSM susține că soluția Guvernului se suprapune cu propriile proiecte IT. Ambele instituții spun însă că ar putea coopera pe viitor în transmiterea anumitor date.

Cloud-ul guvernamental, infrastructura IT finanțată cu 375 milioane de euro din PNRR, ar trebui să găzduiască sistemele IT ale instituțiilor publice și să îmbunătățească interacțiunea cetățenilor cu statul.

În plus, tot în PNRR mai există o alocare de 187,05 milioane de euro pentru „investiții pentru dezvoltarea/migrarea în cloud" a aplicațiilor existente aferente serviciilor publice.

Proiectul a stârnit însă multe controverse atât în mediul privat, dar și public. Toată infrastructura IT a cloud-ului ar urma să fie găzduită în centre de date ale STS, iar securitatea cibernetică ar urma să fie asigurată de SRI.

Peste 20 de instituții publice, din care unele furnizează un număr foarte mare de servicii publice electronice, nu se grăbesc să-și mute sistemele IT în cloud-ul guvernamental. Mai mult, 6 dintre acestea, printre care DNA, Curtea Constituțională, Autoritatea Electorală Permanentă și Registrul Comerțului (ONRC) au transmis că „nu consideră necesară sau posibilă utilizarea infrastructurii Cloud-ului Guvernamental pentru serviciile informatice administrate.

Alte 5 instituții printre care DIICOT ori Consiliul Superior al Magistraturii(CSM) au refuzat să răspundă întrebărilor SRI și STS privind dimensionarea IT a acestui cloud.

HotNews.ro a solicitat explicații de la toate aceste instituții. Oficialii AEP, ai Romatsa și ai Agenției pentru credite în Educație au răspuns deja, iar în cele ce urmează vă prezentăm și răspunsurile primite de la DNA și CSM.

Cum motivează DNA refuzul de a intra în cloud: Natura informațiilor gestionate

Oficialii DNA au transmis următoarele precizări pentru HotNews.ro:

„Având în vedere natura informațiilor gestionate de instituție, majoritatea reprezentând informații nepublice referitoare la dosare penale aflate în curs de implementare, DNA și-a configurat propriul ansamblu bazat pe echipamente, dispozitive, tehnologii și aplicații IT de ultimă generație, aflat în continuă dezvoltare, capabil să susțină fluxul și stocarea securizată a informațiilor sensibile.

În paralel, DNA își arată disponibilitatea de a coopera, în măsura în care capabilitățile o vor permite, pentru transferul unor date în sistemul de cloud guvernamental. Totodată, DNA este interesată să primească mai multe informații legate de parcursul implementării și gestionării acestui sistem", au declarat pentru HotNews.ro oficialii DNA.

Întrebați dacă vor răspunde noii solicitări a Guvernului, care a decis săptămâna trecută să retrimită chestionarul de întrebări necesare dimensionării IT a cloudului către instituțiile care au refuzat anterior acest lucru, DNA a spus că așteaptă acest document.

„DNA va analiza aspectele care fac obiectul chestionarului, rezervându-și dreptul de a trimite un răspuns justificat autorului chestionarului. În acest moment, nu se pot oferi detalii despre viitorul răspuns.”, au mai precizat oficialii DNA.

CSM: Soluția propusă de Guvern prin cloud se suprapune cu propriile proiecte IT

O altă instituție care a răspuns solicitării HotNews.ro este Consiliul Superior al Magistraturii (CSM):

„Soluția propusă de Guvern prin cloud-ul guvernamental se suprapune cu proiecte finanțate din fonduri europene, deja inițiate de Consiliul Superior al Magsitraturii, unele finalizate, iar altele în derulare, constând în dotarea cu echipamente de tip server și de securitate informatică. În cadrul acestor finanțări, echipamentele sunt prevăzute cu termene minime și obligatorii de utilizare.

În acest context, pentru a respecta cerințele programelor de finanțare, Consiliul a apreciat că la acest moment nu este oportună aderarea la cloud-ul guvernamental și a transmis acest lucru Autorității pentru Digitalizarea României.

S-a mai comunicat că se va lua în considerare posibilitatea migrării datelor informatice în infrastructura cloud-ului guvernamental, la o dată ulterioară expirării condițiilor și termenelor contractuale cu caracter obligatoriu și în vigoare la care Consiliul s-a obligat prin proiectele derulate.", se arată în răspunsurile transmise HotNews.ro de către CSM.

În privința noii solicitări a Guvernului, Consiliul Superior al Magistraturii spune că „până la această dată (n.a 19 aprilie 2022), Biroul de informatică din cadrul CSM nu a primit un astfel de document. Pe viitor, dacă instituția va lua decizia că este oportună aderarea la cloud-ul Guvernamental, conducerea va avaliza și va dispune către Biroul de informatică furnizarea tuturor informațiilor necesare acestui proces de aderare.”

