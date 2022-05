TELECOM Joi, 12 Mai 2022, 17:38

Adrian Vasilache • HotNews.ro

Telekom Mobile România (fostul Cosmote) a anunțat joi că a ajuns la un număr total de utilizatori de 3,8 milioane (n.a SIM-uri valabile) în primul trimestru din acest an, în creștere cu 7,6% față de perioada similară a anului trecut.

Dina Tsybulskaya Foto: Telekom Romania

Potrivit companiei, din numătul total de clienți, 1,75 milioane au fost abonați (în creștere cu 5,1% de la an la an, al optulea trimestru consecutiv) și 2,07 milioane au fost utilizatori prepaid (în creștere cu 9,8% de la an la an, pentru al treilea trimestru consecutiv).

Veniturile totale au crescut cu 1,6% de la an la an în primul trimestru din 2022, până la 78,4 milioane de euro, luând în considerare referința de raportare fără impactul operațiunilor wholesale (MVNO) și alte venituri legate de operațiunile fixe.

Veniturile din servicii au fost afectate de scăderile drastice ale tarifelor de terminare a apelurilor mobile, care au fost reduse cu 8% la 1 iulie 2021 și cu încă 21% la începutul anului 2022.

Compania mai spune că a realizat o creștere majoră a EBITDA în primul trimestru al anului, până la 11,7 milioane de euro, sub aceeași referință de raportare, alimentată de două realizări: pe de o parte, creșterea bazei totale de clienți și, pe de altă parte, de reducerea consistentă a costurilor directe cu 28,6%.

Orange a anunțat în data de 30 septembrie 2021 finalizarea achiziției cu 295,6 milioane de euro a pachetului majoritar de 54% din acțiunile Telekom Romania Communications (fostul Romtelecom), în timp ce statul român a rămas cu 46%. Fostul Romtelecom are de atunci o nouă conducere și va funcționa ca subsidiară a Orange. Pentru a nu afecta concurența, OTE a cumpărat și 30% din acțiunile deținute de Telekom România Communications la fostul Cosmote.

În urma tranzacției, OTE (unde DT deține 46,9% din acțiuni) a rămas pe piața din România cu Telekom Romania Mobile Communications (fostul Cosmote).