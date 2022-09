TELECOM Vineri, 09 Septembrie 2022, 12:14

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​Guvernul ține la secret stadiul implementării celor 24 de ținte și jaloane din PNRR pe care România și-a asumat că le va îndeplini în trimestrul trei din acest an, iar premierul Ciucă a cerut să fie gata până pe 15 septembrie. Cel puțin alocarea licențelor 5G, jalon prevăzut în acest trimestru, este imposibilă în termenul asumat.

Tehnologia 5G Foto: Elnur / Dreamstime.com

Avertizarea lui Ciucă și cum e ținut la secret stadiul implementării PNRR

​Premierul Nicolae Ciucă a atenționat în data de 18 august miniștrii să nu piardă din lista de priorități atingerea țintelor și jaloanelor din PNRR aferente trimestrului 3 din acest an, pe care le vrea închise la jumătatea lunii septembrie. Ciucă a spus că Guvernul nu va aproba niciun fel de jalon sau țintă în ultimele două ședinte de Guvern din luna septembrie.

Încă din aceeași zi, HotNews.ro a solicitat Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), condus de Marcel Boloș să prezinte situația tuturor jalopanelor și țintelor care ar trebui închise în acest trimestru și stadiul implementării acestora.

MIPE a transmis abia recent lista cu toate jaloanele și țintele care ar trebui închise până la finele lunii septembrie, fără să spună și stadiul implementării acestora, așa cum făcea de obicei.

„Stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor va fi comunicat după încheierea fiecărui trimestru.”, au spun oficialii MIPE.

Același răspuns l-a transmis joi, 8 septembrie, de la Guvern și Marcel Boloș, care a spus că o nouă evaluare a stadiului implementării va fi făcută luni, 12 septembrie, urmând ca Guvernul să comunice rezultatele.

Ziarul Adevărul notează că au făcut o solicitare la Guvern de unde au primit același răspuns în privința stadiului implementării jaloanelor și țintelor din PNRR.

Lista celor 24 de ținte și jaloane: Cel puțin alocarea licențelor 5G este imposibilă la termenul asumat

Ministerul condus de Marcel Boloș a transmis către HotNews.ro lista tuturor celor 24 de jaloane și ținte din PNRR.

Ministerul Mediului are de atins 4 jaloane, Ministerul Energiei are 2 ținte, Ministerul Digitalizării are 2 jaloane, ANCOM - 1 jalon, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are 4 jaloane, MIPE are 1 jalon, Ministerul Dezvoltării are 2 jaloane, Ministerul Culturii - 1 jalon, Ministerul Muncii - 1 jalon, SGG are 3 jaloane și Ministerul educației - tot 3 jalaone.

Dintre toate aceste jaloane și ținte, cel puțin una este imposibil de atins până la sfârșitul acestei luni: „alocarea de către ANCOM a drepturilor de utilizare a spectrului de frecvențe radio”.

Este vorba de așa numitele licențe 5G, pentru că deși drepturile de utilizare sunt acordate „neutru tehnologic”, cel mai probabil operatorii le vor folosi în principal pentru noua tehnologie de comunicații 5G.

Procedura de licitație, în care valoarea totală a prețurilor de pornire a taxelor de licență este de 693 milioane de euro, nici nu a pornit.

Puse în dezbatere în luna iulie, toate documentele privind procedura de selecţie pentru acordarea licențelor de utilizare a frecvenţelor radio în benzile de 700, 1500, 2600 şi 3400-3800 MHz, inclusiv sinteza observațiilor primite în perioada de consultare publică, au fost publicate recent de autoritatea de reglementare.

E vorba printre altele și de proiectul de hotărâre a Guvernului privind stabilirea cuantumului valorii minime a taxei de licenţă pentru acordarea unor drepturi de utilizare a frecvenţelor radio disponibile în benzile 700 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz şi 3400-3800 MHz, precum şi a condiţiilor de plată a taxei de licenţă.

Miercuri, 14 septembrie, aceste documente vor fi adoptate de Consiliul Concultativ al ANCOM, urmând ca Guvernul săă adopte apoi proiectul de HG privind taxele de licență, proiect care se află deja pe circuitul de avizare.

Când ar putea fi atribuite licențele și cine e vinovat de întârzieri?

„Pe calendarul desfășurării procedurilor, noiembrie este estimarea realistă de acordare de licențe operatorilor. Decembrie cel târziu, dacă apar alte întârzieri neprevăzute”, a declarat vineri pentru HotNews.ro Eduard Lovin, vicepreședinte ANCOM.

Din ce cauză au apărut aceste întârzieri la licitația 5G?

„De vină sunt doar întârzierile legislative: întâi întârzierea Legii cu securitatea furnizorilor pentru rețele 5G și apoi întârzierea transpunerii directivei Codul Comunicațiilor în legislația din România, lucru care s-a finalizat acum în iulie.

În privința licitației si a sumelor posibil a se strânge la bugetul de stat, rămân valabile estimările de până acum, cu rezerva că s-a ajuns ca timing, după aceste întârzieri legislative, să se deruleze într-o perioadă de suprapuneri cu diverse crize economice, financiare, energetice, geopolitice, militare etc , care afectează evident și capacitatea financiară si economică a industriei telecom.”, a mai precizat pentru HotNews.ro vicepreședintele ANCOM.

HotNews.ro a solicitat un punct de vedere și Ministerului Digitalizării, condus de Sebastian Burduja, legat de pericolul întârzierii licitației 5G și a neatingerii la timp a jalonului din PNRR și vom reveni când vom avea răspunsurile.

Ce riscuri sunt dacă nu se închid toate jaloanele și țintele până la jumătatea lunii septembrie?

HotNews.ro a mai întrebat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și care ar fi riscurile neimplementării la termen a jaloanelor și țintelor din PNRR până la finele lunii septembrie.

„Pentru țintele și jaloanele de îndeplinit în luna septembrie, cererea de plată va fi depusă în primul trimestru din 2023. În cazul în care nu ar fi îndeplinite în mod satisfăcător toate jaloanele și țintele asociate unei cereri de plată, Comisia Europeană ar putea dispune efectuarea unei plăți parțiale, diferența aferentă țintelor și jaloanelor neîndeplinite fiind suspendată.

În această situație, statul membru în cauză are la dispoziție șase luni pentru a lua măsurile necesare pentru a asigura îndeplinirea jaloanelor/țintelor considerate inițial neîndeplinite.”, au declarat oficialii MIPE.

Rămâne de văzut în continuare câte din aceste jaloane și ținte vor fi implementate în termenul asumat și care vor fi implicațiile neatingerii unora dintre acestre ținte.

Sursa foto: Dreamstime.com.