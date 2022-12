TELECOM Luni, 12 Decembrie 2022, 17:43

România și Republica Moldova au semnat luni la Chișinău două acorduri cu Microsoft și UiPath în scopul accelerării transformării digitale ale administrațiilor publice din ambele țări, ocazie cu care ministrul Digitalizării l-a citat pe premierul Nicolae Ciucă când s-a referit la „scurtătura către viitor” pe care ar aduce-o implementarea la noi a unor soluții digitale din Republica Moldova.

Sebastian Burduja si Iurie Turcanu Foto: MCID

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, condus de liberalul Sebastian Burduja, a anunțat luni că Guvernele României și Republicii Moldova au semnat luni la Chișinău un Memorandum de înțelegere cu Microsoft și un acord cu UiPath menite să accelereze proiectele de transformare digitală a administrației publice din cele două țări.

Ce a anunțat Ministerul Digitalizării despre cele 2 acorduri

Memorandumul de înțelegere cu Microsoft:

formalizează planurile pentru România și Moldova de a crea și implementa un spațiu digital comun care să permită schimbul de cunoștințe, tehnologii și expertiză tehnică.



Microsoft va sprijini aceste eforturi ale ambelor guverne, ajutând la modernizarea capabilităților tehnice respective și la îmbunătățirea eficienței operaționale în sectoarele public și privat.



Conform planului, toate părțile vor colabora pentru dezvoltarea sectoarelor naționale de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) din România și Moldova; construirea infrastructurii digitale, accelerarea serviciilor de e-guvernare, dezvoltarea politicilor legislative bazate de tip cloud first și creșterea competențelor digitale.

Acordul de cooperare cu UiPath:

are rolul de a crește nivelul competențelor digitale ale personalului administrației publice, precum și a îmbunătăți infrastructura digitală și capabilitățile digitale ale României și Republicii Moldova, în special în contextul valorificării noilor tehnologii.

Se urmărește în principal: consolidarea infrastructurii digitale din sectorul public și privat a României și Republicii Moldova; susținerea proceselor de dezvoltare a societății digitale și economiei digitale inovatoare și reziliente în ambele state; dezvoltarea unui spațiu digital comun pentru creșterea calității serviciilor electronice și asigurarea unui mediu digital sigur pentru toți cetățenii României și Republicii Moldova.

Ministerul Digitalizării nu a publicat încă cele două acorduri, deși HotNews.ro le-a solicitat, în schimb pe pagina de Facebook a ministrului Sebastian Burduja s-a publicat un video cu discursul susținut de acesta și de Iurie Țurcanu, Viceprim-Ministrul Republicii Moldova cu privire la spațiul digital comun și acordurile cu cele două companii.

„Astăzi suntem foarte bucuroși să avem alături de noi companiile Microsoft și UiPath cu care am semnat acorduri de colaborare pentru a fi împreună în crearea spațiului digital comun. (..) Microsoft furnizează tehnologii și soluții digitale, acestea fiind cele mai răspândite în administrația publică din Republica Moldova.

Toate platformele digitale au fost implementate cu utilizarea tehnologiilor Microsoft, iar UiPath este lider recunoscut în tehnologiile de robotizare virtuală și avem nevoie de automatizări în toate ramurile administrației publice.”, a declarat Iurie Țurcanu, vicepremierul Republicii Moldova.

Acesta a spus că în ultimele 6 luni au fost identificate o serie de mecanisme juridice prin care anumite soluții digitale folosite in administrația publică din Republica Moldova să fie scalate și reutilizate și în România.

Iurie Țurcanu a spus că Guvernul Republicii Moldova are în examinare o hotărâre prin care toate serviciile guvernamentale implementate în ultimul deceniu vor fi partajate cu România, în acest sens fiind pregătită și o platformă tehnologică.

De cealaltă parte, ministrul Burduja a amintit că unul dintre obiectivele mandatului său este acela de a crea un „spațiu digital comun” între România și Republica Moldova și l-a citat pe premierul Nicolae Ciucă când s-a referit la „scurtătura către viitor” pe care ar aduce-o implementarea în țara noastră a soluțiilor dezvoltate în Republica Moldova.

„În acest spațiu digital comun, cea mai importantă dimensiune pentru România este cea a serviciilor publice digitale, unde trebuie să accelerăm și căutăm această scurtătura către viitor ca să-l citez pe premierul României, Nicolae Ciucă, pentru că altfel ne-ar lua mult mai mulți ani, dacă nu am beneficia de expertiza și soluțiile pe care le-ati dezvoltat împreună cu experți de top la nivel mondial și de care cetățenii Republicii Moldova se bucură astăzi.



Ne propunem să aducem cât mai rapid aceste soluții și în România.”, a declarat ministrul Sebastian Burduja.

Acesta a spus că „sunt deja în testare 3 soluții”, dar singurul exemplu dat de Burduja se referă de fapt la o funcționalitate care este prevăzută deja în viitorul cloud guvernamental.

„Deja sunt 3 soluții în testare în România și voi da un singur exemplu care mi se pare relevant: Partea de notificare a cetățeanului în momentul în care statul îi accesează datele. Este o chestiune fundamentală de transparență și responsabilitate a statului în raport cu cetățenii, de a le da puterea și conștientizarea faptului că ei dețin datele, nu statul. ..()

În contextul unor proiecte ample, ambițioase cum este cloudul guvernamental, o investiție de aproape 600 milioane de euro, o asemenea facilitate pentru cetățeni, deci notificarea lor, este foarte importantă, pentru a arăta că nimeni nu le va controla datele, ci va fi un mecanism clar jurnalizabil, trasabil de acces și notificare.”, a spus Burduja.

Amintim că Guvernul României a adoptat în vara acestui an Ordonanța de urgență privind autoritățile care vor gestiona cloud-ul guvernamental, platforma IT care va găzdui sistemele IT ale instituțiilor publice centrale, care va avea o componentă de jurnalizare și audit prin care cetățenii vor ști cine le-a accesat datele.