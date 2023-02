TELECOM Miercuri, 01 Februarie 2023, 12:21

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​Cazierul judiciar ar trebui să fie obținut online, începând de astăzi, prin doar câteva click-uri pe platforma Ghișeul.ro, interconectată cu o altă platformă a MAI, dar testarea acestui proiect pilot de către HotNews.ro arată că cel puțin unii utilizatori ar putea să nu aibă noroc și să se lovească de erori la căutarea în baza de date a Poliției.

Eroare la cazier judiciar online Foto: Captura hub.mai.gov.ro

Ministerul Digitalizării, condus de Sebastian Burduja, și Ministerul de Interne, condus de Lucian Bode, au anunțat miercuri că au operaționalizat un proiect pilot privind eliberarea certificatelor de cazier judiciar în sistem electronic.

„Începând de astăzi, 1 februarie, versiunea pilot a aplicației permite eliberarea certificatelor de cazier judiciar pentru persoanele fizice, de cetățenie română, care nu sunt înscrise în evidențele Sistemului Național de Evidență a Cazierului Judiciar Român - ROCRIS.

Cetățenii au la dispoziție două mecanisme de acces pentru obținerea certificatului de cazier: direct prin autentificarea în portalul hub.mai.gov.ro sau prin accesarea Ghișeul.ro, cele două platforme fiind interconectate.”, se arată în comunicatul comun al celor două ministere.

Accesarea „direct prin portalul MAI” înseamnă de fapt un drum la ghișeu pentru validarea identității

Doar că „accesarea direct prin autentificarea în portalul hub.mai.gov.ro” înseamnă de fapt un drum la ghișeul secției de Poliție pentru validarea identității:

„Solicitanții vor completa un formular disponibil în platformă, iar pentru a li se stabili cu certitudine identitatea, se vor prezenta fizic, o singură dată, la un ghișeu al MAI care oferă servicii publice.

care oferă servicii publice. În prima fază, certificarea identității va fi realizată prin prezentarea la unitățile de poliție care eliberează certificate de cazier, urmând ca în cursul acestui an certificarea identității să poată fi făcută la toate instituțiile MAI care oferă servicii publice (e.g.: Serviciile publice comunitare pentru eliberarea permiselor de conducere, pașapoartelor, cărților de identitate).

După validarea contului, pentru eliberarea certificatului de cazier, cetățenii vor accesa secțiunea „servicii”, vor selecta motivul solicitării dintr-o listă disponibilă, vor trimite cererea precompletată deja cu datele de stare civilă, iar sistemul va genera automat certificatul de cazier judiciar, semnat electronic.



Valabilitatea certificatului emis este de 6 luni de la data eliberării.

Sistemul oferă posibilitatea de a verifica autenticitatea documentului, pe baza numărului de înregistrare a certificatului de cazier și a CNP-ului persoanei.”, se arată în comunicatul de presă.

Obținerea cazierului judiciar prin Ghișeul.ro, interconectat cu portalul MAI, dă erori

Așa că HotNews.ro a testat a doua variantă de obținere a cazierului judiciar, prin intermediul Ghișeul.ro, care potrivit ministrului Sebastian Burduja, ar trebui să permită accesarea cazierului „la câteva click-uri distanță”, fără drumuri la secția de Poliție.

Nici prin această platformă nu este tocmai simplu.

În primul rând trebuie musai să fii înregistrat, adică să ai un cont în Ghișeul.ro. Dar asta nu e de ajuns. Trebuie să-ți validezsi identitatea electronică printr-un card bancar 3D Secure.

„Solicitarea cazierului se face urmând procedura de validare a identității electronice folosind un card bancar înrolat 3D Secure, emis de o instituție bancară din România. În urma validării, aceștia vor fi redirecționați către platforma hub.mai.gov.ro, pentru completarea online a cererii tip.”, se arată în comunicatul de presă.

Ce erori am primit

Cum am un cont în Ghișeul.ro și folosesc cu succes de ceva timp această platformă de plată online cu cardul a taxelor și impozitelor locale, mi-am luat aprope telefonul și cardul bancar și am testat platforma pentru a obține și cazierul judiciar.

Pasul 1. Autentificarea în Ghișeul.ro

După autentificarea în Ghișeul.ro, dacă dai click pentru „cazier judiciar” ești înștiințat că urmează procedura de validare a identității electronice

Pasul 2. Validare a identității printr-un card bancar

Am trecut cu succes de validarea cardului 3D secure.

Trebuie să ai lângă tine telefonul mobil deoarece vei primi un cod de validare printr-un SMS

Pasul 3. Verificarea contului Ghișeul.ro de către MAI

După validarea identității prin card bancar, Ghișeul.ro te trimite în platforma Ministerului de Interne - hub.mai.gov.ro, unde ești informat că pentru a avea aces la toate serviciile din această platformă trebuie să mai completezi niște informații:

numărul Cății de Identitate, Județul de naștere, CNP, numărul de telefon, adresa de email folosită și în Ghișeul.ro și un cod de validare a adresei de email.

La primirea codului de verificare a adresei de email m-am confruntat cu primele erori.

Trebuie să apeși pe butonul albastru pentru a primi pe email codul de validare, doar că după ce am așteptat câteva minute și am și testat să văd dacă primesc mesaje de la alte adrese, nu am primit niciun cod de la MAI.

Așa că am mai apăsat o dată pe buton. Evident că și pe email am primit cu întârziere codurile de validare. Le-am introdus pe rând pe fiecare și deși ambele erau în termenul în care nu expiraseră, nu am reușit să trec de acest pas decât a treia oară.

Pasul 4. Solicitarea cazierului judiciar

Aici e simplu, apeși pe butonul cu solicitarea de cazier.

Pasul 5: Trimiterea cererii de cazier judiciar

Imediat se deschide o altă fereastră cu datele personale completate, în care ți se cere să selectezi motivele pentru care vrei să obții cazierul judiciar.

Dintr-un meniu cu o mulțime de autorități, am selectat „ADR”. Dar cererea mi-a fost respinsă pe motiv că a apărut o eroare în baza de date a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

M-am uitat mai atenție în meniul cu motive și am ales „Alte Motive”. Rezultatul a fost însă același - „eroare la căuarea în baza de date a IGPR.”

Am trimis captura de ecran cu eroarea primită la adresa indicată de MAI și cam aici s-a oprit experiența mea cu obținerea cazierului judiciar online prin Ghișeul.ro.

La scurt timp am intrat din nou pe Ghișeul.ro de unde am încercat să intru din nou în Hub-ul de servicii al MAI, dar nu l-am mai putut accesa deloc minute bune.

Aceeași eroare apare și dacă încerci să dai back din browser. Ulterior accesul din Ghișeul.ro către Hub-ul MAI și-a revenit.

Înclin să cred că problemele țin mai mult de aplicația Ministerului de Interne, sistem care ar trebui să fie funcțional abia în iulie 2023.