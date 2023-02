TELECOM Marți, 28 Februarie 2023, 15:50

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​Grupul DIGI/RCS&RDS, controlat de miliardarul orădean Zoltan Teszari, a anunțat marți care a fost câștigul aferent tranzacției de aproape 625 milioane de euro, finalizate în luna ianuarie 2022, când și-a vândut operațiunile din Ungaria după 23 de ani de prezență pe această piață: aproape 320 milioane de euro.

Digi Ungaria Foto: Digi Communications

„La data de 3 ianuarie 2022, Filiala din Romania a Societatii (RCS&RDS) si 4iG Plc. (4 iG Plc.), unul dintre operatorii de top de pe piata de IT si telecomunicatii din Ungaria au finalizat cu succes tranzactia privind achizitia DIGI Tavkozlesi Szolgaltato Ltd. (Digi Ungaria) si a filialelor sale, Invitel Távközlési Zrt., Digi Infrastruktura Korlatolt Felelossegu Tarsasag si I TV Ltd., de catre 4 iG Plc („operatiunile din Ungaria”).



Castigul aferent tranzactiei de vanzare a fost in suma de 319.209 EUR. (n.a suma este în mii euro)”, se arată în raportul DIGI cu rezultatele financiare preliminare pe anul 2022.

VEZI AICI RAPORTUL DIGI PE ANUL 2022

Ce a anunțat anul trecut Digi că va face cu banii din tranzacție

Amintim că în data de 3 ianuarie 2022, operatorul local de comunicații a anunțat că i-au intrat în conturi aproximativ 625 milioane de euro după finalizarea vânzării operațiunilor din Ungaria către operatorul 4iG. Finalizarea tranzacției a fost supusă unor condiții, inclusiv aprobării autorității de concurență din Ungaria.

„Ca urmare a indeplinirii si/sau renuntarii la conditiile stabilite de parti la executarea contractului de vanzare-cumparare si la aplicarea tuturor ajustarilor relevante, la data de 3 ianuarie 2022 RCS&RDS a primit un pret agregat de aproximativ 624.98 milioane EUR. Compania si filialele sale ("Grupul") vor utiliza aceasta suma pentru rambursarea datoriei financiare a Grupului, precum si pentru investitii suplimentare pe pietele unde activeaza si pe pietele potential noi din Europa de Vest”, se preciza în raportul DIGI aferent primului trimestru din 2022.

Ce afaceri și câți utilizatori avea DIGI la finele anului trecut în 5 țări

DIGI a anunțat mați că anul trecut a avut venituri de peste 1,5 miliarde de euro, în creștere cu 18,3% față de anul precedent, în timp ce EBITDA ajustat (câștig înainte de dobândă, impozite, depreciere și amortizare) a crescut cu 7,4%, de la an la an, până la 506 milioane de euro.

Grupul și-a consolidat poziția pe piață, la nivelul întregului portofoliu de servicii, și a înregistrat o creștere semnificativă a bazei de clienți, depășind 20,8 milioane de RGU (unități generatoare de venituri - n.a contracte de servicii), ceea ce reprezintă o majorare de 15,4%, de la an la an.

Segmentul de telefonie mobilă s-a evidențiat și ocupă prima poziție în rândul segmentelor de servicii. Continuând ritmul de creștere din anii precedenți, numărul unităților generatoare de venit a atins 9,1 milioane, la nivel de grup.

În România, segmentul serviciilor mobile a atins 4,9 milioane de RGU, o evoluție de 18,1%, de la an la an, serviciile de internet fix au înregistrat o creștere de 11,2%, comparativ cu anul anterior, până la 4,2 milioane de RGU, în timp ce segmentul serviciilor de televiziune cu plată (cablu și satelit) s-a majorat cu 5,9%, de la an la an, până la 5,4 milioane de RGU.

La sfârșitul anului, DIGI a obținut o performanță semnificativă, devenind operatorul cu cea mai mare acoperire de voce mobilă din țară.

Operațiunile din Spania și-au consolidat poziția, la nivel de grup, datorită creșterii excepționale a bazei de utilizatori de telefonie și de internet fix, +74% față de anul precedent, până la 1,1 milioane de RGU. Numărul de utilizatori de telefonie mobilă a crescut semnificativ, cu 27,7% și a atins un total de 3,8 milioane RGU.

Continuând strategia de expansiune din ultimii ani, DIGI a obținut, prin intermediul asocierii cu Citymesh NV, parte a grupului IT Cegeka, drepturi de utilizare a unor frecvențe din spectrul mobil și în Belgia, cu intenția de a furniza servicii de telecomunicații performante. Astfel, Grupul operează în prezent în 5 țări europene.