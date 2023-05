TELECOM Marți, 23 Mai 2023, 13:23

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​„Nu există companie de curierat din România care să nu livreze prin Poșta Română și poate cele mai mari companii de e-commerce din România au crescut datorită Poștei Române. Asta facem și cu eBay, a declarat marți șeful Poștei la prezentarea unui program pentru IMM-uri dezvoltat cu gigantul online american cu 133 milioane de cumpărători activi și prezență în 190 de piețe.

Parteneriat eBay-Posta Foto: Ymgerman / Dreamstime.com

„Nu există o altă companie în România care să aibă rețeaua Poștei Române atât intern cât și extern. Nu există companie de curierat în România care să nu livreze prin Poșta Română. Toate companiile de curierat nu au acoperire 100% la nivel național și livrează și prin Poșta Română. Este un lucru mai puțin știut.

Poate cele mai mari companii de e-commerce din România au crescut datorită Poștei Române. (..)



Asta facem și cu eBay. Au venit în România, le punem la dispoziție infrastructura noastră, se vor dezvolta și nu avem niciun dubiu că vor deveni una dintre principalele platforme de e-commerce din România.

O să mai așteptăm peste 1-2 ani și o să vedeți că știm ce vorbim. eBay nu va fi doar o platformă de e-commerce externă o să vedeți ca va avea o pondere importantă și pentru comerțul național. Și facem aceeași invitație și către alte platforme de e-commerce.”, a declarat marți Valentin Ștefan, directorul general al Poștei.

eBay împreună cu Poșta au lansat marți o platformă e-export nation, care are ca scop să sprijine creșterea exporturilor online de produse ale afacerilor românești.

IMM-urile se pot înscrie în acest program pe website-ul https://export.ebay.com/ro/e-export/ și beneficiază, printre altele, de listarea gratuită a produselor pe eBay în primele 3 luni, training personalizat și tarife reduse.

Prețurile de expediere încep de la 5 euro pentru pachete mici și de la 10 euro pentru colete.

Poșta are un parteneriat cu cel mai mare retailer online din Romînia încă din 2016. Clienții retailerului online eMAG care vor sa-si ridice produsele comandate de la un punct fix, aflat in proximitatea domiciliului sau a locului de munca pot sa-si ridice personal produsele comandate din 200 de oficii postale amplasate in toate judetele tarii.