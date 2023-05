TELECOM Miercuri, 24 Mai 2023, 16:59

Adrian Vasilache • HotNews.ro

​Guvernul va adopta miercuri o ordonanță de urgență care va permite MAI să gestioneze o aplicație IT prin care cetățenii vor putea să înmatriculeze online mașinile, să transfere dreptul de proprietate ori să radieze vechiculele, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciucă. Printr-un alt act se vor aproba cheltuieli de 2,2 miliarde de lei pentru cloud-ul guvernamental, a mai spus acesta.

Servicii in cloud Foto: Nmedia / Dreamstime.com

Peste 2,2 miliarde de lei pentru cloudul guvernamental: Cum vor cheltui banii SRI, STS și ADR

„Aprobăm astăzi Hotărârea de Guvern privind guvernanța platformei de cloud guvernamental, ceea ce reprezintă poate cea mai importantă etapă de implementare a celui mai mare proiect de digitalizare a României.

Facem pașii procedurali necesari atât din perspectiva legislativă cât și a procedurilor de achiziții și am convingerea că operaționalizarea acestor proiecte va oferi cetățenilor acces direct la toate serviciile publice. Toate instituțiile vor fi interconectate în cloud, iar cetățenii pot solicita o serie de documente de oriunde și oricând.”, a declarat miercuri premierul Ciucă.

Proiectul, despre care HotNews.ro a scris încă din luna februarie din acest an, vizează cheltuielile pentru implementarea cloudului privat guvernamental, platforma IT care va găzdui sistemele informatice ale instituțiilor publice centrale și va furniza servicii electronice către populație, va funcționa în patru centre de date în București, Brașov, Sibiu și Timiș, iar cheltuielile cu infrastructura IT depășesc 2,2 miliarde de lei.

Cloud-ul privat guvernamental reprezintă cea mai mare investiție în digitalizarea statului cu bani din PNRR, având o finanțare de peste 560 milioane de euro (fără TVA), platformă IT care va fi gestionată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) în colaborare cu Serviciul de telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI).

Cel puțin 30 de autorități și instituții publice vor fi conectate la Cloud-ul Guvernamental și îl vor utiliza până la finalul anului 2025.

Finanțarea acestui proiect se va realiza din fonduri externe nerambursabile prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS), prin bugetul Serviciului Român de Informații (SRI), în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

În timp ce ADR și SRI vor avea amplasamente în București, STS va avea centre de date pe care va fi găzduit cloud-ul privat guvernamental în București, Brașov, Sibiu și Timiș.

Înmatricularea online a mașinilor: Direcția de permise din MAI va dezvolta o platformă IT

Cât privește proiectul de ordonanță de urgență privind înmatricularea online a mașinilor, actul prevede că Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări din MAI va dezvolta o platformă informatică, care se va interconecta cu alte sisteme informatice ale altor autorități pentru schimb de date.

Platforma IT va permite cetățenilor să încheie online actele juridice translative de proprietate asupra vehiculelor, să declare la organul fiscal competent dobândirea/înstrăinarea vehiculelor, precum și înmatricularea/radierea din circulație a acestora.

Actul normativ nu prevede în cât timp va apărea această platformă, dar ministrul Digitalizării, Sebastian Burduja, a anunțat luna trecută că „MAI va dezvolta această platformă în 6-12 luni, ceea ce va permite înmatricularea și radierea online a autovehiculelor, în primă fază pentru acele autovehicule deja înmatriculate în România”.

