TELECOM Vineri, 15 Septembrie 2023, 12:13

0

​Toate contractele publice, finanțate de la buget sau cu fonduri UE, care au o componentă IT&C mai mică de 5 milioane de lei (fără TVA), nu vor mai avea nevoie de avizul Comitetului Tehnico-Economic (CTE) înainte de lansarea procedurii de achiziție, potrivit unei Hotărâri de Guvern publicate vineri, 15 septembrie, în Monitorul Oficial.

Achizitie IT Foto: Adrian825 / Dreamstime.com

Sub pretextul reducerii birocrației în achizițiile publice din IT și al atragerii fondurilor UE pentru cloudul guvernamental, Guvernul Ciolacu a adoptat în data de 8 septembrie, o hotărâre prin care se elimină avizul tehnic necesar înainte de lansarea unor achiziții IT mai mici de 5 milioane de lei (fără TVA), indiferent că sunt finanțate cu fonduri publice sau europene. Actul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial.

Până acum, toate proiectele de finanțare care au o componentă IT cu o valoare nominală sau cumulată mai mare de 2 milioane de lei (fără TVA) aveau nevoie de avizul tehnic al Comitetului Tehnico-Economic asupra specificațiilor tehnice aferente studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice și caietelor de sarcini, înainte de demararea procedurii de achiziție publică.

H2: Ministrul PSD al Digitalizării: „Vom elimina peste 50% din tot ceea ce înseamnă birocrație în achiziții publice”

Actul normativ a fost anunțat în data de 7 septembrie de ministrul PSD al Digitalizării, Bogdan Ivan, în cadrul Forumului de Afaceri al Inițiativei celor 3 Mări.

„Mâine în cadrul ședinței de Guvern vom adopta un proiect de HG prin care vom simplifica tot ce înseamnă achiziții publice în domeniul IT. Vom elimina peste 50% din tot ceea ce înseamnă birocrație în achiziții publice pentru a ne asigura că acești bani europeni, peste 1 miliard de euro în cazul cloudului guvernamental, vor putea veni la timp în România.”, a declarat ministrul Digitalizării la Forumul de Afaceri I3M.

După ce Guvernul a adoptat vineri acest act, Ministerul Digitalizării a transmis un comunicat cu principalele modificări, respectiv:

modificarea componenței CTE, prin introducerea unor instituții noi, cum ar fi Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și Directoratul Național de Securitate Cibernetică, pentru o reprezentare eficientă în cadrul Comitetului a instituțiilor/organismelor care dețin competențe în domeniile impactate de exercitarea de către CTE, respectiv de către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), a atribuțiilor stabilite de prevederile legale.

se simplifică Studiul de Fezabilitate, prin aprobarea unei noi forme, alta decât cea prevăzută de HG 907/2016. Noua formă ține cont de caracteristicile proiectelor care au exclusiv componente specifice tehnologiei informației și comunicațiilor și pentru care este obligatorie sau necesară întocmirea unui studiu de fezabilitate, pentru a înlesni eforturile pe care le depun instituțiile publice în vederea întocmirii acestor documente și pentru a accelera absorbția fondurilor europene nerambursabile, care constituie surse de finanțare pentru astfel de proiecte.

se modifică pragul valoric de la care este necesară obținerea avizului CTE pentru componenta IT&C a proiectelor înainte de avizare, în sensul majorării acestuia de la 2.000.000 lei la 5.000.00 lei.

se reglementează și documentațiile supuse obținerii avizului CTE, din perspectiva noilor acte normative aprobate pentru domeniul IT&C (ex. Legea 242/2022, OUG 89/2022, HG 112/2023), care se referă la Platforma de Cloud Guvernamental, interoperabilitate, securitate cibernetică.

Sursa foto: Adrian825 / Dreamstime.com