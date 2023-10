TELECOM Miercuri, 11 Octombrie 2023, 13:26

Grupul bulgar Telelink Business Services (TBS) și-a exprimat miercuri surprinderea față de decizia CSAT de ai respinge autorizația 5G pe motiv că ar prezenta o amenințare la siguranța națională. Grupul TBS, care furnizează servicii IT și către Comandamentul Cyber din MApN, spune că lucrează și cu Ministere ale Apărării din alte țări NATO și că așteaptă să vadă motivele deciziei CSAT.

„Telelink Business Services (TBS) este o companie listată la bursă (prin urmare transparentă), un Sistem Integrator Global cu prezență atât în regiune, cât și în țări precum Germania sau Statele Unite.

TBS lucrează pentru clienți de pe tot globul în diverse industrii, inclusiv Ministere ale Apărării în diverse țări NATO, cât și instituții/agenții/companii care administrează infrastructura critică și de importanță în siguranța națională.

De aceea, suntem surprinși de decizia CSAT și curioși să aflăm motivele care au stat la baza acestei decizii pe care nu le cunoaștem în acest moment.”, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Florin Iovu, Managing Director al TBS România.

O firmă considerată cu risc de către CSAT furnizează servicii IT Comandamentului cyber al MApN

HotNews.ro a semnalat în premieră, că Telelink Business Servicess SRL, firmă controlată de grupul TBS, unul dintre cei mai mari integratori de sisteme IT din Bulgaria, nu a primit autorizația CSAT pentru utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G în România, pe motiv că ar prezenta riscuri la adresa securității naționale.

Pe de altă parte, aceeași firmă furnizează servicii IT către Comandamentul Cyber al Ministerului Apărării.

Firma are contracte IT cu instituțiile publice și surpriza a fost să descoperim două contracte IT câștigate recent cu Unitatea Militară 02499 din Ministerul Apărării.

Această unitate militară este chiar Comandamentul Apărării Cibernetice din MApN.

Ambele licitații au vizat furnizarea unor,,soluții HCI pentru centre de date” pentru virtualizarea și stocarea unui volum mare de date într-o infrastructură hiperconvergentă (HCI – Hyper-converged infrastructure).

Soluțiile ar trebui să permită automatizarea unor sarcini repetitive ale angajaților MApN responsabili de administrarea centrelor de date.

Ambele licitații, care au vizat încheierea unor acorduri cadru pe 2 ani, au fost atribuite către asocierea formată din firmele Telelink Business Servicess SRL și Telelink Business Services EAD (compania mamă din Bulgaria), însă după mai multe contestații la CNSC și proces la Curtea de Apel București.

Reacția MApN: Soluțiile furnizate de TBS nu au componente 5G și nu prezintă riscuri la adresa securtității naționale

La solicitarea HotNews.ro, Ministerul Apărării a precizat că soluțiile IT care vor fi furnizate Comandamentului Apărării Cibernetice din MAPN de către o firmă căreia CSAT i-a refuzat accesul la rețelele 5G din România pe motiv de risc la adresa securității naționale, nu au componente tehnice 5G. În plus, MApN spune că nu a identificat riscuri la adresa securității naționale asociate acordurilor încheiate cu această firmă.

„Colaborarea existentă, în prezent, între Comandamentul Apărării Cibernetice și Telelink Business Services S.R.L., se rezumă la două acorduri-cadru, încheiate potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice în vigoare.

Ambele acorduri cadru au ca obiect furnizarea unor soluții HCI (infrastructură hiperconvergentă), care nu au componente tehnice sau de altă natură care să se regăsească sau să fie specifice unei infrastructuri 5G și care nu fac parte din infrastructuri cibernetice bazate pe tehnologia 5G.

Din datele pe care le deținem până în prezent, potrivit competențelor, nu au fost identificate riscuri sau amenințări la adresa securității naționale asociate acestor acorduri-cadru.”, au precizat vineri, 6 octombrie, oficialii MApN.





Expert e-guvernare: Răspunsul MApN este surprinzător. Legea 163/2021 nu acoperă doar infrastructura 5G

Andrei Nicoară, expert în servicii de e-guvernare, susține că legea 163/2021 are o acoperire mai largă, nu doar asupra infrastructurii 5G, ci și în privința echipamentelor și soluțiilor IT utilizate în „în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național”.

„Răspunsul MAPN este surprinzător. Face referire la tehnologia 5G chiar dacă obiectul Legii 163/2021 este în egală măsură utilizarea „în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național”.

Răspunsul ar fi trebuit să argumenteze că infrastructura informatică a Comandamentului pentru Securitate Cibernetică al MAPN nu este de interes național.

Totodată, asigurările că aceste achiziții au fost evaluate de structura internă de securitate pot sugera că această evaluare poate fi baza deciziei de a ocoli prevederile legii, ceea ce este îngrijorător. Ar fi de dorit ca MAPN să revină cu clarificări.”, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Andrei Nicoară.

Într-adevăr, articolul 3 din legea 163/2021 prevede faptul că avizul CSAT este necesar pentru „utilizarea de tehnologii, echipamente și programe software în cadrul infrastructurilor informatice și de comunicații de interes național, precum și în rețelele 5G, cu excepția echipamentelor terminale folosite de utilizatorii finali (..)”.

Cine controlează Telelink Business Servicess SRL

Datele de la Registrul Comerțului, consultate de HotNews.ro, arată că firma Telelink Business Servicess SRL (CUI: 45215034) este deținută integral de Telelink Business Servicess Group AD cu sediul în Sofia, Bulgaria.

Date ale Comisiei Europene arată că grupul TBS este cel mai mare integrator de sisteme IT din Bulgaria, listat la bursa din Sofia din iunie 2020.

Structura acționariatului la 30 iunie 2023 era următoarea:

Telelink Business Services Group AD are ca acționar majoritar pe Lubomir Minchev (50,11% din acțiuni) și activează în Bulgaria, Albania, Bosnia și Herțegovina, Germania, Croația, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Slovenia, România și SUA.

Telelink Business Servicess SRL are sediul în Sectorul 1 din București, iar admnistratorul acesteia este Iovu Florin (44 de ani) din Bacău.

Înființată recent, în noiembrie 2021, firma din București a depus la Ministerul de Finanțe o declarație pe proprie răspundere că nu a desfășurat activitate de la data înființării și până la 31 decembrie 2021, iar pe anul 2022 a raportat o pierdere netă de 1,02 milioane de lei, având un număr mediu de 2 angajați.

