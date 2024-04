ENERGIE Joi, 04 Aprilie 2024, 10:37

0

​Unii consumatori din zona Parlamentului nu au avut curent timp de 12 ore, de aseară de la ora 21:00 până în această dimineață, printre ei fiind și o parte dintre participanții la un summit pe teme energetice care are loc în această perioadă la Palatul Parlamentului.

Electricitate Foto: Yupa Watchanakit | Dreamstime.com

Durata penei de curent este una destul de mare, având în vedere că, potrivit PPC, compania care asigură distribuția de electricitate în Capitală, anul trecut o întrerupere a durat în medie 40-50 de minute/consumator.

„Din punctul de vedere al calității serviciului, Bucureștiul stă cel mai bine din țară, suntem destul de aproape de media orașelor europene, 40-50 de minute per client per an, în medie”, a precizat Mihai Pește, directorul general al Rețele Electrice din grupul PPC România, în urmă cu două săptămâni, când compania a finalizat modernizarea stației București Nord, cea mai mare din țară.

Afectat de această pană de curent a fost și un hotel de lângă Palatul Parlamentului, unde erau cazați foarte mulți dintre participanții la Solar Energy Bucharest Summit, organizat ieri și astăzi în clădirea Parlamentului.

PPC nu a precizat până acum care a fost cauza penei de curent și câți consumatori au fost afectați.

Dispeceratul Rețele Electrice a confirmat însă că este vorba despre o avarie în zonă care durează de aseară și care era planificată să se finalizeze inițial până la ora 23:00, apoi termenul a fost extins în această dimineață la ora 11:00.

UPDATE ora 10:40 "Echipele Rețele Electrice Muntenia au restabilit alimentarea cu energie electrică în zona str. Izvor, din București, afectată de un defect în rețea. În urma intervențiilor în teren și a manevrelor de la distanță prin sistemul de telecontrol a fost reluată alimentarea integral. Regretăm disconfortul resimtit de clienți", a transmis compania.

Citiți și Un bucureștean a stat anul trecut în beznă 40-50 de minute, în medie / Cât a costat modernizarea stației care alimentează Guvernul cu electricitate

Sursa foto: Dreamstime