ENERGIE Luni, 25 Martie 2024, 13:00

​PPC România (fosta Enel) a finalizat modernizarea stației de transformare București Nord, aflată în zona Dorobanți, în spatele Guvernului. Lucrările au început în 2009 și au totalizat 70 de milioane de lei. De aici își vor lua electricitate peste 73.000 de consumatori din București, printre care și instituții-cheie precum Guvernul, BNR și Televiziunea Română.

Echipamente din stația de transformare București Nord Foto: Hotnews

Proiectul de modernizare a durat atât de mult întrucât consolidarea integrală a clădirii și înlocuirea tuturor echipamentelor s-a desfășurat fără întreruperea alimentării cu energie electrică a clienților, au explicat reprezentanții companiei.

De această stație depinde alimentarea cu electricitate pentru 10 ministere, 13 spitale publice, inclusiv cele principale de urgență, 7 spitale private, Guvernul, Poliția Capitalei, BNR, Televiziunea Română și 57 de clădiri de ambasade și consulate.

„Această stație nu ar trebui să rămână niciodată nealimentată. Are patru surse de alimentare și posibilitatea să transfere energie în toate zonele orașului”, a afirmat Mihai Pește, directorul general al Rețele Electrice, compania de distribuție din grupul PPC România.

Cât au stat bucureștenii în beznă anul trecut

Întrebat care a fost durata penelor de curent (întreruperi neplanificate) anul trecut în București, Pește a afirmat că, în medie, este vorba de 40-50 de minute/consumator.

„Din punctul de vedere al calității serviciului, Bucureștiul stă cel mai bine din țară, suntem destul de aproape de media orașelor europene, 40-50 de minute per client per an, în medie.

Dar nu este o distribuție uniformă. Sunt zone în oraș unde au fost întreruperi de o oră și jumătate și alte zone unde în 10 ani au fost două întreruperi. Am scăzut față de anii trecuți, este un ciclu de îmbunătățire continuă”, a precizat reprezentantul PPC.

Ce lucrări au fost realizate la stația București Nord

Stația Nord este prevăzută cu șase transformatoare de putere de 40 MVA (Mega Volt Amper). Vârful de sarcină înregistrat până acum a fost de aproximativ 127 MVA. Acest nivel de sarcină este peste valoarea sarcinii pe tot județul Giurgiu.

Suprafața interioară a stației, de aproximativ 4.600 metri pătrați, este distribuită pe patru etaje.

În urma instalării noilor echipamente, mult mai compacte față de tehnologia anterioată, 60% din spațiul disponibil a fost eliberat, o parte urmând să fie folosit pentru construcția unui centru de testare tehnologică și dezvoltare pentru companiile Rețele Electrice.

Restul spațiului va putea fi utilizat pentru extinderea instalațiilor de distribuție a energiei electice, dacă va fi cazul.



Clădirea stației, datând din 1969, a fost consolidată integral.

Într-o primă fază au fost demolate elemente de zidărie și beton armat care au însumat peste 11.000 de tone de materiale rezultate din demolări, apoi, etapizat, clădirea stației de transformare a fost consolidată pentru eliminarea riscului seismic;

Au fost folosiți circa 6.000 de metri cubi de beton, peste 700 tone de oțel beton, circa 75 de tone de confecții metalice.

Spațiul a fost izolat termic în vederea creșterii eficienței energetice, iar în același scop a fost instalat un sistem de iluminat bazat pe tehnologie LED.

Lucrările au fost derulate cu ajutorul unor echipe interne și ale contractorilor care au avut în componență, în medie, 50 de persoane lunar.

Companiile Rețele Electrice operează rețele cu o lungime totală de peste 133.000 de kilometri în trei zone ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție.