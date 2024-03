FINANTE Joi, 07 Martie 2024, 16:51

Din 2025 vor crește impozitele pe proprietate, atât pentru persoane fizice, cât și pentru firme. Acest lucru se află în Legea de aprobare a OG16/2022. La cum este formulată legislația, se vor lua în calcul grilele notariale, care au valori mari, ceea ce ar duce la majorarea sumelor de plată.

Portofel cu bani Foto: GRAZVYDAS J / Panthermedia / Profimedia

De ce cresc taxele?

Răspunsul este dat de Alin Marius Andrieș, secretar de Stat în Ministerul Finanțelor: "Acum nivelul veniturilor taxelor locale este unul relativ redus, ceea ce presupune un transfer de echilibrare de la bugetul de Stat către bugetele UAT-urilor astfel încât să fie acoperite cheltuielile de funcționare".

La ce lucrează Ministerul Finanțelor cu Banca Mondială privind creșterea taxelor pe proprietate

„La Ministerul Finanțelor avem un obiectiv inclus în PNRR: să creem din perspectivă tehnică modalitatea de aplicare a legislației. Avem un proiect cu Banca Mondială prin care să creem infrastructura astfel încât să putem să aplicăm noua taxă locală la valoarea de piață”, a spus Andrieș, într-o conferință organizată de News.ro.

Potrivit acestuia, motivul este legat de faptul că pentru a putea aplica o taxă pe valoarea de piață trebuie să ai capacitatea să determini valoarea de piață.

„Aici lucrăm cu alți parteneri pentru colectarea datelor, inclusiv cu notarii publici. Este vorba de a determina valoarea de piață ținând cont de specificul local sau de tipurile de locuințe sau imobile”, a explicat el.

Obiectivul nostru, spune Andrieș, este ca pe parcursul acestui an „să creem infrastructura pentru a putea susține autoritățile publice locale în vederea determinării valorii și ulterior aplicării acestei taxe”.

„Dacă va fi aplicată din 2025 sau nu, în momentul de față singurul lucru cert este că avem o lege care trebuie să intre în vigoare în 2025. Dacă va fi prorogată sau nu, asta nu vă pot spune. Ține de Parlament”, a explicat el.

Toți vom avea de plătit mai mult

Alex Milcev, partener, lider al Departamentului de asistență fiscală și juridică din EY România și Moldova reamintește că acum taxele locale se aplică într-un interval: există un procent minim și maxim. Există și pentru rezidențiale, nerezidențiale.

„Din 2025 se renunță la ideea de un plafon maxim. Rămâne un plafon minim și taxele se aplică în acest fel. Vor fi afectate uzinele, fabricile, terenurile, parcurile eoliene ale companiilor. Mai sunt afectați proprietarii de mașini, terenuri și așa mai departe. Toți vor avea de plătit mai mult în viitor. Cât de mult? Ăsta e un semn de întrebare”, explică el.

Se pun acele taxe, potrivit lui Milcev, pe valoarea care să fie cât mai apropiată de valoarea de piață.

„Va fi implicată Uniunea Națională a Notarilor Publici care trebuie să publice grile. E un element care nu este închis și e prematur să tragem niște concluzii aici. Simplul fapt că se elimină plafonul maxim de taxe locale trebuie să pună lumea pe gânduri. Ideea este să sporească colectarea taxelor locale la bugetele locale”, a mai afirmat reprezentantul EY România.

În opinia sa, autoritățile, în zonele surpasolicitate de investitori, s-ar putea să crească semnificativ taxele locale.

„E un element important pentru companiile românești și străine care trebuie să-și facă bugetele pe următorii 2-3 ani. Cum le fac? E un mare semn de întrebare”, spune el.

Gabriel Biriș: Ordonanța 16 a fost făcută de niște asasini economici

Avocatul Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor susține că astăzi avem un ecart pentru minim și maxim la cote: rezidențial, nerezidențial, persoană fizică, persoană juridică.

„În noua lege avem un minim. La clădirile cu destinație nerezidențială, comercială, avem un minim de 0,5%. 0,5% sau 1%, cât e acum, din valoarea de piață înseamnă cam 20% din ce produce clădirea respectivă. În general, aceste costuri sunt puse în service charge la chiriași. Cea mai mare parte din companii lucrează în sedii închiriate”, spune el.

De asemenea, a precizat că nu mai poți să faci niciun business plan multianual.

„Este un element important de cost. Anul acesta poate să fie 1%, iar anul viitor Consiliul local poate să decidă 10%. La 10% devine o problemă pentru companiile din Cluj, București, Timișoara. 10% îți dublează sau triplează chiria. Ordonanța 16 a fost făcută de niște asasini economici”, a afirmat Biriș.

El spune că trebuie să ne uităm cum se numește grila notarilor: grilă privind valorile estimative de piață.

„Adică estimative. Nu poți să stabilești un impozit pe o valoare estimativă. Trebuie să dai ceva cert. Să stabilești în lege care e baza. Grila notarilor are și un element de subiectivitate: onorariile notariale sunt calculate la valorile alea minime. Au tot interesul să fie cât mai mari. Aici avem un conflict de interese”, afirmă avocatul.

Autoritățile locale au tendința să meargă cu taxa cât mai sus la firme

„Avem cele două zone: rezidențial și nerezidențial, persoane fizice și persoane juridice. În București avem la persoane fizice rezidențial - 0,1%, persoane fizice nerezidențial - 0,2%, persoane juridice rezidențial - 0,2%, persoane juridice nerezidențial - 1,5%. Vedem clar tentația ca autoritățile locale să meargă cât mai sus (exemplul ăsta îl vedem peste tot în țară, apropo de cine votează și cine nu)”, a declarat Dan Manolescu, președintele Camerei Consultanților Fiscali.

Dacă ne uităm pe calendar, spune el, vedem că lucrurile nu au cum să se schimbe.

„Vorbim de acest Guvern care pare că rămâne în funcțiune până la ciclul de alegeri parlamentare până în noiembrie – decembrie. O să avem un nou Guvern în decembrie. Prorogarea (pentru 2025 n.r.) s-a decis la insistența autorităților locale. Singura variantă pe care o văd este să vedem o prorogare a acestei taxe pentru 1 an pentru ca noul mecanism să fie implementat, iar autoritățile locale să poată să-și ajusteze softurile”, a mai afirmat Manolescu.

Cam cât ar crește impozitele pe proprietate: câteva exemple

Când a apărut Ordonanța 16/2022, HotNews.ro a discutat cu Adrian Vascu, senior partner Veridio și fost președinte ANEVAR care ne-a făcut o simulare. Reluăm din articolul publicat în vara anului 2022.

Exemplul 1: Apartament situat in Bucuresti, zona A, etaj 3, an constructie 1950, suprafata desfasurata 99,71 mp, valoare impozabila la 31.12.2021 204.878 lei si impozit anual 204 lei.

Dacă s-ar fi aplicat în 2023, cum s-a dorit, impozitul ar fi crescut la 429 lei.

Exemplul 2: Casa situata in Cluj Napoca cu suprafata desfasurata de 295 mp si teren in suprafata de 800 mp, zona C, valoare impozabila la 31.12.2021 479.000 lei si impozit anual 958 lei.

Impozitul ar fi crescut la 3.325 lei.

Exemplul 3: Spatiu comercial situat la parter de bloc in Bucuresti, proprietar persoana fizica, suprafata desfasurata 86.4 mp, valoarea impozabila la 31.12.2021 224.391 lei si impozit anual de 448,7 lei.

Impozitul ar fi urcat la 2.127 lei.

Luați în considerare că aceste calcule erau realizate în 2022. Vor fi cazuri în care impozitele vor crește de 2-3 ori din 2025. Rămâne de văzut daca autoritățile vor lua o decizie de modificare a legii.