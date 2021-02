Marea Britanie a înregistrat în 2020 cea mai mare contracție economică de după anul 1709

Cifrele oficiale arată însă că Produsul Intern Brut a crescut cu 1% între lunile octombrie și decembrie, oferind speranțe că economia Regatului Unit își va reveni în 2021.Creșterea înregistrată la finalul anului trecut înseamnă că Marea Britanie va scăpa cel mai probabil de două trimestre succesive de contracție - definiția standard folosită în Europa pentru o recesiune - fiind așteptată o nouă scădere abruptă la începutul acestui an datorită implementării celui de-al treilea lockdown de guvernul de la Londra.Bank of England estimează că economia britanică se va contracta cu 4% în primele trei luni ale lui 2021 și că va reveni la nivelul de dinainte de pandemie de abia în 2022 în cazul în care campania de vaccinare va decurge fără probleme.„Ne așteptăm să vedem o revenire viguroasă a economiei pe măsură ce și când restricțiile vor fi relaxate”, declară Dean Turner, economist la UBS Global Wealth Management.Însă alți economiști cred că relansarea ar putea dura mai mult.„Cifrele de astăzi arată că economia a trecut printr-un șoc serios ca urmare a pandemiei, acesta fiind resimțit de țările din întreaga lume”, a declarat ministrul britanic al finanțelor Rishi Sunak.Acesta va fi nevoit să decidă cât de mult va continua sprijinul de urgență pentru mediul de afaceri și persoanele afectate de pandemie după ce trezoreria britanică a împrumutat cei mai mulți bani de după al Doilea Război Mondial.Contracția de anul trecut a fost cea mai mare înregistrată vreodată de Regatul Unit de când au început să fie ținute înregistrări moderne. Date istorice mai vechi ținute de Bank of England sugerează că este cea mai mare scădere a producției economice de după 1709.Contracția este de asemenea mai mare decât aproape a oricărei altei economii importante cu excepția Spaniei care a înregistrat un declin de 11% în 2020.Marea Britanie a raportat cel mai mare bilanț al deceselor cauzate de COVID-19 în Europa și are una dintre cele mai ridicate rate ale deceselor pe cap de locuitor din lume.Însă țara insulară a vaccinat cu mult mai multe persoane decât celelalte țări europene până acum, autoritățile de la Londra sperând într-o revenire economică puternică anul acesta.Economistul șef al Bank of England, Andy Haldane, a declarat joi că creșterea economică ar putea fi de două cifre în 2020 fiindcă gospodăriile stau pe bani economisiți după ce membrii lor au petrecut atâta timp izolați în locuințe.Acesta a adăugat de asemenea că datele publicate vineri arată că economia britanică s-a dovedit mai rezistentă în fața măsurilor de lockdown comparativ cu prima parte a lui 2020.„Daunele provocate de restricții au scăzut de la lockdown-ul inițial din primăvară și sunt mai concentrate în câteva sectoare puternic afectate, în mare parte în industriile de interacțiune cu clienții, sectorul ospitalier fiind principalul lovit”, afirmă economistul șef al ING, James Smith.