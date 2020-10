Gazele din Marea Neagră: Legea offshore va fi modificată imediat după alegerile parlamentare / România intră în competiție cu Turcia și Ucraina

​Producătorii de gaze din Marea Neagră au primit promisiunea din partea autorităților că Legea Offshore va fi modificată după alegerile parlamentare. De ce abia atunci? Din cauza unor dispute politice, modificările ar putea fi înțelese greșit, motiv pentru care este nevoie de consens din partea partidelor, consideră Niculae Havrileț, secretar de stat în Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. Există deja un draft convenit cu investitorii interesați de gazele din Marea Neagră. Între timp crește competiția din partea altor țări în Marea Neagră.





"Imediat după ce în Parlament vom avea o altă structură vom îmbunătăţi legislaţia offshore astfel încât investitorii să aibă posibilitatea să-şi recupereze investiţiile activând într-o legislaţie stabilă, predictibilă şi mai ales non-retroactivă", a spus Havrileț în cadrul unei conferințe organizate de publicația Profit. Acesta a precizat că a avut discuţii cu producătorii din zona Mării Negre și le-a promis că ministerul va pune în fața Parlamentului o nouă lege offshore, după alegeri.Investitorii din Marea Neagră înțeleg faptul că Parlamentul nu este suficient de funcțional, cu majoritate stabilă, pentru ca Legea offshore să fie modificată, a declarat în luna iulie ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a spus într-un interviu acordat HotNews.ro că "toți așteaptă un nou parlament cu o majoritate stabilă, care să și vrea să facă acest lucru (n.red. să modifice Legea offshore)". Ministrul a mai spus că este "convins că se va lua decizia de investiție de la anul".Marile exploatări au rămas în așteptare, în condițiile în care legislația nu a fost modificată pentru a deveni mai prietenoasă cu investitorii. Deciziile de investiție în Marea Neagră au întârziat foarte mult din cauza legislației nefavorabile companiilor care dețin licențele. OMV Petrom, care deține licență pentru perimetrul Neptun, alături de americanii de la Exxon, amână de la an la an decizia de investiții. Companiile solicită modificarea Legii Offshore, însă până acum a lipsit voința politică.Între timp, România a căpătat recent un rival în Marea Neagră. Reamintim că Turcia a anunțat descoperirea celui mai mare zăcământ de gaze naturale "din istoria sa". "Turcia a făcut în Marea Neagră cea mai mare descoperire de gaze naturale din istoria sa", a afirmat Erdogan, într-un discurs la Istanbul, precizând că rezervele sunt estimate la 320 de miliarde metri cubi. Pentru comparație, zăcămintele din zona românească a Mării Negre sunt estimate la 200 miliarde de metri cubi. Zona este în apropierea perimetrului Neptun, unde a fost descoperit cel mai mare zăcământ de gaze din Marea Neagră din ultimele decenii, în urmă cu opt ani.Niculae Havrilț spune că regimul fiscal impus de Turcia este mult mai prietenos cu investitorii din zona gazelor, fiscalitatea fiind mult mai mică. Havrileț spune că nu trebuie neglijate nici interesele Ucrainei, care are gaze în aceeași zonă. "O să vedem în zilele următoare că Ucraina va deveni mult mai vocală în a promova interesele din Marea Neagră", a precizat secretarul de stat în Ministerul Economiei.Havrileț consideră că abia de acum începe competiția și va câștiga cine va aduce primul gazele la țărm, "cine va fura startul".