Scandalul facturilor la energie- dezinteres sau premeditare din partea ANRE

Nu s-a întâmplat acest lucru. Dimpotrivă, a refuzat până în ultimele zile să comunice pe acest subiect. Ba, mai mult, a favorizat marii furnizori prin faptul că nu le-a impus să informeze eficient clienții că urmează să aibă loc o liberalizare, iar că cei care nu încheie contracte pe piața liberă vor rămâne în regim de serviciu universal, la prețuri mult mai mari decât cele din zona concurențială. Consumatorii care se află acum în regim reglementat nu au fost anunțați că vor trece automat în regim de serviciu universal, la prețuri cu până la 26% mai mari față de decembrie, dacă nu se duc pe piața liberă.





Dar cum s-a ajuns aici? - O poveste care arată ori ineficiență, ori reavoință

ANRE- instituție condusă de un fost sindicalist care controla afaceri cu contoare

De asemenea, ministrul energiei Virgil Popescu spune că a discutat cu președintele Consiliului Concurenței pentru a verifica modul în care au fost mărite prețurile în piața serviciului universal.







Pentru mai multe amănunte, citește și:

Liberalizarea pieței energiei este un eveniment foarte important, iar ANRE era obligată să se implice activ pentru informarea cetățenilor. Ar fi trebuit să fie actorul central în acest proces, mai ales că prin lege, ANRE are și rol de informare și protecție a consumatorilor.Cele mai dezavantajate de această situație sunt persoanele care nu au acces la informațiile din presa online care a atras atenția, în ultima perioadă, asupra neregulilor legate de liberalizare. Aceste persoane sunt, în general, cele mai vulnerabile, cu venituri mici.exact într-un moment cheie, cum ar fi liberalizarea pieței energiei electrice. Un studiu al Asociației Energia Inteligentă arăta că doar 10% dintre consumatori cunoșteau în acel moment că piața urmează să se liberalizeze de la 1 ianuarie și că ar trebui să caute oferte avantajoase.ANRE ar fi trebuit să publice pe site-ul său și să mediatizeze masiv recomandări pentru clientul casnic, să tipărească și să distribuie pliante cu mai mult timp înainte de momentul liberalizării, lucru pe care nu l-a făcut.După insistențe din partea HotNews.ro și nu numai, ANRE a binevoit să publice, pe 15 decembrie, pe propriul site, niște recomandări pentru clientul casnic, deși ele erau întocmite cu mai mult timp în urmă. ANRE nu a anunțat prin vreun comunicat de presă că a publicat aceste recomandări, ci a lăsat pe fiecare persoană interesată să descopere singură acest lucru.Cu doar câteva zile înainte de liberalizare, explodează informația că de la 1 ianuarie urmează să crească masiv prețurile pentru serviciul universal, oferit de furnizorii de ultimă instanță, adică ENEL, CEZ, Electrica, E.ON, iar cei care nu au apucat să încheie contracte pe piața liberă vor plăti facturi mult mai mari. Bineînțeles, ANRE nu a transmis nicio informație legată de majorarea prețurilor la serviciul universal. Nu a atenționat în niciun fel consumatorii că vor plăti facturi umflate din ianuarie dacă nu vor semna rapid un contract pe piața liberă. ANRE se comportă, pur și simplu, de parcă nu ar avea nicio atribuție legată de consumatori, lucrând doar în beneficiul marilor furnizori.Singurul comunicat despre liberalizare, transmis în ultima perioadă de către ANRE, este din ajunul Crăciunului. Și nici acesta nu este pentru o informare eficientă a consumatorului. Dimpotrivă, avantajează furnizorul. Prin acel comunicat din ajunul Crăciunului, ANRE anunță că furnizorii de ultimă instanță, adică cei pe care îi protejează sârguincios, au obligația "de a transmite clienților casnici odată cu oferta pentru serviciul universal și cel puțin o ofertă concurențială, atât în cursul lunii decembrie 2020, cât și în luna ianuarie 2021".Imediat după Crăciun, acești furnizori au început să trimită către clienți oferte pentru servicii universale, punând abia pe ultimul loc varianta încheierii unui contract în regim concurențial.În loc să fie obligați să trimită clienților oferte concurențiale și odată cu acestea și prețurile pentru serviciul universal, furnizorii fac invers: trimit oferte pentru serviciul universal, adică preț mare, și odată cu acestea oferte pe piața liberă, la prețuri concurențiale.Probabil, mulți clienți casnici au primit deja aceste oferte. Cum arată? Sunt scoase în față și puse pe primul loc prețurile pentru servicii universale, îți lasă chiar și opțiunea de a alege alt furnizor de ultimă instanță pentru servicii universale. Abia la urmă amintesc de ofertele concurențiale.Furnizorii de ultimă instanță ar trebui să fie o excepție, nu regulă. Adică, să primești energie de la un furnizor de ultimă instanță doar în situații excepționale, de exemplu atunci când furnizorul tău intră brusc în faliment și tu nu ai apucat să te muți la altă companie. De aceea și prețul pentru serviciul universal poate fi mai mare, însă acesta nu ar trebui acceptat pe o perioadă prea mare. Adică mai mare de o lună, de exemplu.ANRE are o conducere complet politizată, fapt care ar putea fi explicația ineficienței sale. Actualul președinte, Dumitru Chiriță, nu s-a remarcat cu nimic deosebit în timpul mandatului său, pe care îl deține din octombrie 2017. Acum, în mandatul său, un eveniment deosebit cum este liberalizarea este gestionat dezastruos.Dumitru Chiriță este plătit pentru efortul de a fi președinte al ANRE cu peste 56 mii lei/ lună, unul dintre cele mai mari salarii din România.Înainte de a ajunge pe această funcție a fost deputat PSD. Era deja la al patrulea mandat.Chiriță și-a început cariera în 1981 ca electrician. Înainte de a ajunge deputat, a fost vicepreședintele Blocului Național Sindical. În perioada 1990-2000 a fost președintele Federației Nationale a Sindicatelor din Electricitate "Univers", iar în perioada 1990-2011 președintele Sindicatului Liber Independent "Energia".În 2011, România Curată scria că Dumitru Chirita era acționar al SC Sindserv SA, societate controlată de Federația Energia Mileniului III, care se ocupa de citirea contoarelor de energie electrică și care beneficia de contracte bănoase din partea Electrica SA. "Deputatul PSD este considerat 'creierul' întregii afaceri derulate prin cele două societăți. Era acționar minoritar la Sindserv, președinte al Sindicatului Liber Independent Energia București, care deține acțiuni la firmă, președinte executiv al Federației Univers, un alt acționar al companiei și fost membru în Consiliul de Administrație al SC Electrica SA", scria România Curată.Mandatul lui Chiriță este pe cinci ani. Adică mai are doi ani de mandat. Conducerea ANRE este numită de către Parlament. Având în vedere acest scandal, la începutul anului viitor, actualul Parlament ar putea cere socoteală ANRE. Deputatul USR Cristina Prună a anunțat că va face toate demersurile pentru ca ANRE să ofere explicații în Parlament.