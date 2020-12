Finanțele vor să adauge subprogramul Agro IMM Invest la schema actuală

​DOCUMENT

​Programul IMM Invest ar putea fi modificat, fiind introdus subprogramul AGRO IMM INVEST cu scopul susținerii întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar, conform unui proiect al Ministerului Finanțelor Publice (MFP).





Proiect IMM Invest și subprogram Agro IMM Invest





Conform notei de fundamentare, suplimentar sprijinului financiar acordat în cadrul programului IMM INVEST format din acoperirea integrală a comisioanelor de risc și de administrare și a dobânzilor la creditul garantat pentru o perioadă de 8 luni, prin subprogramul AGRO IMM INVEST va fi acordat un grant nerambursabil de maximum 10% din valoarea creditului garantat cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.Grantul va fi acordat în termen de 1 an de zile în funcție de utilizarea creditului garantat.De asemenea, se va acorda o perioadă de grație extinsă de maximum 24 de luni pentru creditele de investiții beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar ce aplică în cadrul programului AGRO IMM INVEST.• Pentru celelalte credite de investiții durata de grație maximă ce poate fi acordată este de 18 luni.De asemenea, proiectul prevede extinderea domeniilor eligibile în cadrul programului IMM INVEST și subprogramului AGRO IMM INVEST prin includerea producătorilor de vinuri și bere.Creditele garantate în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST vor avea o perioadă de grație de maxim 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puțin 2 rate pe an.Plafonul de garanții aferente subprogramului AGRO IMM INVEST este de 1 miliard lei pentru anul 2020;Pentru programul IMM INVEST plafonul de garanții aferent anului 2020 este de 30 miliarde lei.Până la aprobarea plafonului de emitere a garantiilor pentru anul 2021, FNGCIMM va analiza solicitarile de emitere a garantiilor urmand ca pentru beneficiariii eligibili in cadrul programului sa se emita garantiile in nume si cont stat dupa aprobarea acestuia prin lege.Proiectul mai prevede creșterea bugetului schemei de ajutor de stat la suma de 1,832 miliarde lei, aproximativ 376,3 milioane euro în vederea includerii grantului de 10% ce va fi acordat în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST.Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 58.987 de beneficiari atât pentru programul IMM INVEST cât și pentru subprogramul AGRO IMM INVEST.