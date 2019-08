Mercedes-Benz, în plin scandal din cauza dispozitivelor de urmărire instalate în mașinile lor

O purtătoare de cuvânt a Mercedes a declarat că șoferii sunt de acord să fie monitorizați atunci când semnează acordul financiar cu producătorul auto. Aceasta mai afirmă că se va trece la acțiunea de recuperare a mașinii doar dacă condițiile contractului sunt încălcate de către clienți.„Acest proces de reintrare în posesia mașinii este utilizat în câteva cazuri excepționale și numai ca ultimă soluție, atunci când clienții încalcă în mod implicit acordul financiar și nu răspund la solicitările de returnare a vehiculului”, a spus purtătoarea de cuvânt. „De asemenea, dorim să subliniem că acest lucru nu înseamnă monitorizare constantă”, a continuat ea.Utilizarea dispozitivelor de urmărire a fost adusă prima oară în atenția publicului de ziarul britanic The Sun. Informațiile au declanșat o dezbatere aprinsă despre confidențialitate. Un fost ministru britanic, David Davis, a pus sub semnul întrebării utilizarea acestor sisteme de urmărire de către gigantul auto și a cerut actualului guvern de la Londra să cerceteze problema.Începând cu luna martie 2018, toate mașinile noi produse în Uniunea Europeană trebuie să fie echipate cu eCall - un dispozitiv care poate transmite date, inclusiv locația vehiculului, către serviciile de urgență în caz de accident.Parlamentul European a afirmat că apelul automat va oferi serviciilor de urgență „doar date minime de bază, precum tipul vehiculului, combustibilul utilizat, ora accidentului, locația exactă și numărul de pasageri” și că sistemul rămâne în stare latentă până când are loc un accident grav.„Chiar dacă practicile Mercedes sunt legale din punct de vedere tehnic, există o problemă mai profundă legată de faptul că șoferii sunt din ce în ce mai supravegheați”, a declarat Christopher Weatherhead, liderul tehnologic pentru Privacy International.