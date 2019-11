​VIDEO Volkswagen ID.3. L-am rezervat. Cum? De ce? Cât costă?

Material realizat cu sprijinul Volkswagen România

​Volkswagen ID.3 are, oficial, prețuri pentru România, iar echiparea de bază include dotări nesperate pentru o versiune de intrare în gamă. Prețul? 36.000 Euro, cu tot cu TVA și fără niciun fel de ecobonus sau reducere. Adică un preț aflat semnificativ sub pragul de 40.000 Euro, orientativ, anunțat de Volkswagen anterior. Am plasat precomanda pentru ID.3 încă din 8 Mai 2019, în primele ore ale startului precomenzilor. Iată cum am procedat, de ce am ales ID.3 și cât costă toate cele trei versiuni disponibile pe piață în primul an, sub numele 1ST Edition.