Huawei va începe să vândă mașini electrice în China, în parteneriat cu o companie locală

Huawei va vinde un SUV numit SERES SF 5, produs de o companie foarte puțin cunoscută numită SERES care are sediul în California, a fost fondată de chinezi în 2016 și are o filială și în China.SERES SF 5 a fost prezentat la salonul de la Guangzhou în 2019. SERES spunea că vrea să deschidă o fabrică în SUA, dar nimic nu s-a concretizat.Noul model va fi disponibil în magazinele Huawei din China începând cu 21 aprilie. Disponibil în China la 31.000 euro (tracțiune integrală) și 27.000 euro (2WD), noul SERES SF5 vine în patru culori.Huawei vrea să devină un nume important în domeniul componentelor auto. Mașina SF 5 va fi vândută sub brandul Zhixuan sub care Huawei vinde produsele unor companii partenere, la care însă a contribuit la partea de hardware și software.- un nou sistem de extensie a autonomiei.”Noul SERES SF5, echipat cu HUAWEI DriveONE Three-in-One Electric Drive, oferă flexibilitate utilizatorilor, cu o autonomie de 180 km în modul electric pur pentru a satisface nevoile navetiștilor zilnici din oraș și de peste 1.000 km în modul de autonomie extinsă pentru călătorii pe distanțe lungi”, spun cei de la Huawei.Mașina va mai conține și soluțiile Huawei HiCar ce permit utilizatorilor să comute fără probleme între aplicațiile de telefonie mobilă și panoul central de control al vehiculului, oferind acces la navigație, muzică și multe altele.Huawei HiCar permite și comenzi vocale, iar mașina se poate conecta la alte dispozitive inteligente, astfel încât utilizatorii din mașină să poată activa acasă, aparatul de aer condiționat, televizorul și alte dispozitive.Noul SERES SF5 are un mod de reîncărcare de urgență, de la vehicul la vehicul (vehicle –to-vehicle, V2V), care poate furniza energie vehiculelor izolate în zone greu accesibile. De asemenea, mașina este prevăzută cu modul de alimentare cu energie vehicul la încărcare (vehicle-to-load, V2L) pentru aparate radio și alte echipamente, mai spun cei de la Huawei.