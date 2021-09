Europenii și mașinile noi - Unde au fost cele mai mari creșteri și cine au fost campionii scăderilor

La opt luni înmatriculările în UE au crescut cu 11%, iar cel mai mult a crescut piața din Grecia (+42%) și cea din Croația (+37%), în timp ce piața italiană a urcat cu 31%. Doar două piețe au scăzut - Olanda și Belgia - ambele cu -3%.În România piața a urcat cu 7%, în Bulgaria cu 16%, iar în Ungaria, cu 8%.Piața din Regatul Unit a urcat cu 20%, iar cea din Norvegia, cu 39%.La nivelul UE cota de piață a grupului Volkswagen este de 26,5%, iar Stellantis este la 22,3% și Renault Group a scăzut la 9,9%.În clasamentul pe mărci, Volkswagen are 11,8% din piață, Peugeot are 6,8%, Renault are 6,2%, Toyota are 6,1%, iar BMW și Skoda au fiecare 5,5% din piață. Dacia are 3,6% din piață, cu 0,2% mai puțin decât acum un an, iar numărul de mașini înmatriculate a fost de 248.000.La mai puțin de un sfert dintre mărcile din piață au fost scăderi între ianuarie și august, cele mai mari fiind la Mitsubishi (-33%), Alfa Romeo (-15%) și Honda (-13%). La Renault scăderea a fost de 10%, astfel că s-a diminuat și cota de piață, de la 7,6%, la 7,2%.La Jeep și Chrysler creșterea a fost mai mare de 30%, iar la alte câteva mărci avansul a fost mai mare de 25%: Kia, Hyundai și Toyota.