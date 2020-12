Raport PwC: Insolvențele și procesele de restructurare s-au situat la un nivel redus în Europa Centrală și de Est, de la începutul pandemiei, excepții fiind România și Cehia

Articol susținut de PwC România

”Până în prezent, atât ratele de insolvență, cât și presiunile de restructurare au fost, în general, ținute sub control de intervenția guvernului prin măsuri precum amânarea la plata taxelor, garanții pentru împrumuturi sau șomaj tehnic. Însă aceste măsuri sunt aplicate pe o perioadă determinată și, odată ce vor înceta, este de așteptat ca numărul insolvențelor să crească. Iată de ce, pentru a avea șanse mai mari de a supraviețui, companiile trebuie să ia în considerare strategii de reconfigurare a planurilor și operațiunilor înainte ca guvernele să-și retragă sprijinul. Unele companii au inițiat deja planuri de restructurare încă din acest ultim trimestru al anului 2020 și este de așteptat ca această activitate să se intensifice în primul trimestru din 2021”, a declarat Dinu Bumbăcea, Partener și Liderul Serviciilor de Consultanță pentru Afaceri, PwC România.Potrivit raportului PwC, rata insolvențelor este așteptată să crească la nivel global, pe finalul acestui an și anul viitor, în special în rândul companiilor din industrii grav afectate de criza sanitară, precum turismul, transporturile sau retailul cu produse nealimentare. Industriile care rămân sub presiune în regiunea ECE sunt auto, retail cu produse nealimentare, turism și ospitalitate.În cazul României, numărul insolvențelor a fost în creștere în 2020, reiese din datele Oficiului Național al Registrului Comerțului. Astfel, numărul entităților intrate insolvență a urcat de la 1.392, în luna aprilie a acestui an, la 4.606, în octombrie. Totuși numărul se menține sub valoarea înregistrată în aceeași lună a anului trecut.Activitatea de restructurare poate juca un rol cheie în sprijinirea afacerilor și reducerea numărului de insolvențe potențiale și menținerea ratelor șomajului la un nivel scăzut. În prezent peste 40 de milioane de angajați din 37 de economii la nivel global se află în șomaj tehnic, iar previziunile nu sunt prea optimiste.De la începutul pandemiei, companiile s-au concentrat în principal pe păstrarea lichidității prin folosirea măsurilor guvernamentale de sprijin, precum și pe reducerea costurilor și stabilizarea lanțurilor de aprovizionare. De acum, ar trebui să se concentreze și pe gestionarea datoriilor acumulate în perioada de blocaj al activității, restructurări financiare, consolidări și dezinvestirea activelor non-core.Aflat la a treia ediție, raportul ”Global Restructuring trends” analizează modul în care guvernele și companiile au reacționat la impactul economic al pandemiei COVID-19 și prezintă provocările care urmează în 37 de economii din întreaga lume.Articol semnat de Dinu Bumbăcea, Partener, Liderul Serviciilor de Consultanță pentru Afaceri, PwC România