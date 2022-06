Articol susținut de PwC România Miercuri, 15 Iunie 2022, 09:27

PwC România

Companiile traversează o perioadă de eforturi intense și transformări pentru a face tranziția către modele de operare responsabile, prin conformarea cu noile cerințe de raportare non- financiară - ESG (politici de mediu, sustenabilitate și guvernanță). Oportunitățile de investiții și finanțare, încheierea cu succes a tranzacțiilor, atragerea clienților sunt câteva dintre beneficiile unei strategii adecvate în domeniul ESG. În același timp, raportarea non-financiară va face obiectul unor reglementări și standarde tot mai stricte.

Urmărește evenimentul live aici:

Aceste teme sunt dezbătute de echipa de ESG PwC România și reprezentanți ai guvernului și mediului de afaceri, în cadrul conferinței ”Strategia de sustenabilitate și importanța raportării ESG” care va este transmisă live pe Hotnews.ro. Evenimentul este moderat de Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner, Monica Movileanu, Partener și Leader ESG PwC România, Ana Maria Butucaru Partener servicii financiare, Anda Rojanschi și Ana Maria Iordache, Parteneri D&B David și Baias.

Invitații conferinței din partea autorităților și a mediului de afaceri sunt: László Borbély, consilier de stat Guvernul României - Departamentul de Dezvoltare Durabilă, Remus Danilă, PR&IR officer Bursa de Valori București (BVB), Monica Avram, director adjunct, Ministerul Finanțelor, Luminița Tatarici, senior economist Banca Națională a României, Alin Vișan, Head of Legal, Maspex, Zuzanna Kurek, Investor Relations Manager, One Properties, Claudia Ivan, Sustainability Manager, Rewe, Cătălina Roman, Head of Stakeholders Affairs, Unicredit. Agenda completă a evenimentului poate fi văzută aici.

