Compania de servicii de consultanță PwC România a semnat un parteneriat strategic cu fintech-ul românesc Finqware pentru a sprijini departamentele financiare să își optimizeze procesele interne cu ajutorul tehnologiei open banking.

PwC România va include soluțiile Finqware în portofoliul său de servicii de automatizare pentru a acoperi cererea tot mai mare din partea companiilor pentru soluții de gestionare eficientă a lichidității bancare, reconcilierea conturilor în timp real și managementul trezoreriei.

"PwC România vrea să-și îmbunătățească permanent portofoliul cu soluții digitale cu impact direct și clar în rapoartele financiare ale clienților săi. Iată de ce așteptăm cu nerăbdare să implementăm acest parteneriat pentru că platforma FinqTreasury are un mare potențial de a ajuta clienții noștri să valorifice proiectele de transformare digitală", a declarat Gabriel Voicilă, Partener de Tehnologie, PwC România.

"Colaborarea cu PwC România este foarte importantă pentru Finqware, deoarece oferă acces la clienții care lucrează deja cu cei mai buni consultanți pentru a-și defini și implementa strategiile digitale. Suntem optimiști că această alianță va fi fructuoasă pentru a ajuta companiile să dobândească eficiență în operațiunile financiare, ajutându-i pe experții financiari să se concentreze pe luarea deciziilor și nu pe manipularea foilor de calcul", a declarat Cosmin Cosma, co-fondator și CEO la Finqware.

Prin intermediul platformei FinqTreasury, un hub de date bancare deschise pentru companii, Finqware este poziționată în mod unic pentru a deveni soluția preferată de gestionare a numerarului în timp real pentru companiile medii și mari din Europa. Autorizată ca instituție de plăți financiare, care operează în 30 de state din spațiul economic european, Finqware oferă atât informații despre conturi, cât și servicii reglementate de inițiere a plăților, pentru ca firmele să opereze în timp real cu conturile lor între bănci, entități sau țări. Companii precum Nepi Rockcastle, MedLife, SelfPay și Poșta Română au ales deja Finqware ca furnizor pentru implementarea strategiilor digitale.

Despre PwC

Misiunea PwC este de a construi încredere în cadrul societății și de a contribui la rezolvarea unor probleme importante. Suntem o rețea de firme prezentă în 152 de țări cu mai mult de 328.000 de profesioniști ce oferă servicii de calitate în domeniul auditului, consultanței fiscale și consultanței pentru afaceri. Spuneți-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră și descoperiți mai multe informații despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.

PwC se referă la rețeaua de firme PwC și/sau la una dintre firmele membre, fiecare dintre acestea fiind o entitate juridică.

Despre Finqware

Cu sediul central în București, Finqware a fost înființată în 2018 de o echipă de entuziaști fintech, fiecare cu o experiență solidă fie în domeniul bancar, fie în infrastructura IT critică. Susținută de investitori instituționali precum Elevator Ventures, divizia de capital de risc a Raiffeisen International, și Gapminder, Finqware este deja un furnizor preferat de tehnologie open banking pentru cele mai mari bănci din Europa Centrală și de Est, precum Banca Transilvania, Alpha Bank, CEC Bank și OTP, are un Seal of Excellence din partea Comisiei Europene și este susținută de Microsoft for Startups. Este renumită pentru că a fost prima companie de tehnologie care a activat Open Banking în Croația și România și a fost deja recunoscută pentru potențialul său de a deveni liderul Open Banking din Europa Centrală și de Est.

Pe segmentul corporate, Finqware definește categoria de automatizare a managementului trezoreriei prin platforma SaaS FinqTreasury, care funcționează ca un sistem de operațiuni financiare pentru companii de dimensiuni medii și mari.

