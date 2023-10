Articol susținut de PwC România Miercuri, 04 Octombrie 2023, 13:16

​Deși și-au îmbunătățit semnificativ poziția financiară în 2022, Banca Centrală Europeană (BCE) recomandă băncilor europene să fie precaute în ceea ce privește distribuirea de dividende sau răscumpărarea de acțiuni având în vedere riscurile care derivă din situația geopolitică, inflația ridicată și creșterea dobânzilor, pentru evita o criză în sector.

Conferința ”Risk and Regulatory Roadshow”, organizată de PwC Români Foto: PwC România

Mai mult, peste jumătate dintre instituțiile europene au modele de afaceri învechite care le vor pune în pericol poziția pe piață în fața competiției din partea neo băncilor sau a giganților tech care vizează extinderea în acest sector.

În acest context, autoritățile de reglementare europene fac tot mai multe recomandări și impun tot mai multe reguli băncilor pentru a se adapta schimbărilor continue și pentru a face față riscurilor.

Despre aceste subiecte, dar și alte aspecte de reglementare și risc care vizează domeniul bancar, au discutat în cadrul conferinței ”Risk and Regulatory Roadshow”, organizată de PwC România: Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner, PwC Romania, Ana-Maria Butucaru, FS Assurance Leader for Romania, PwC Romania, Martin Niesen, Global Basel IV Leader, Risk and Regulation Leader, PwC Germany, Stefan Röth, Regulatory Management Leader, PwC Germany, Mircea Bozga, Risk Assurance Leader for Romania, PwC Romania, Răzvan Cioc, Manager Risk Assurance PwC România, Luminita Tatarici, Senior Economist BNR, Stefania Tent, Executive Director Risk Management, Banca Transilvania și Ilinka Kajgana, Board Member, CRO, Risk Executive Vice President of BCR.

