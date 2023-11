Articol susținut de PwC România Miercuri, 29 Noiembrie 2023, 10:35

Legislația privind sistemul RO e-Transport urmează să fie modificată, potrivit celor două proiecte de Ordin ANAF publicate în transparență decizională. Primul dintre aceste două acte normative, care ar urma să intre în vigoare de la 1 martie 2024, extinde lista produselor care intră sub incidența e-Transport. Produsele vizate sunt: carnea și organele comestibile, lactatele (de exemplu: iaurt, lapte, smântână, unt, etc.), ouăle de păsări, mierea naturală, peștele proaspăt sau refrigerat, fileurile de pește și carne de pește (chiar tocată), proaspete, refrigerate sau congelate, crustaceele (de exemplu: homari, crabi, creveți, languste, etc.), tutunurile brute sau neprelucrate, precum și deșeurile de tutun, alte tutunuri și înlocuitori de tutun, prelucrate; tutunuri „omogenizate" sau „reconstituite"; extracte și esențe de tutun și produsele care conțin tutun, tutun reconstituit, nicotină sau înlocuitori de tutun sau de nicotină, destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin nicotină destinate absorbției nicotinei în corpul uman.

Florin Neagoe Foto: PwC România

Ca și până acum, operatorii economici trebuie să identifice în mod clar produsele din portofoliu care intră sub incidența e-Transport, determinând codurile tarifare (NC) aferente și urmărind dacă se acestea regăsesc în noua listă publicată de ANAF.

Condițiile în care aceste noi produse vor face obiectul e-Transport rămân neschimbate, respectiv sunt vizate în continuare bunurile transportate pe teritoriul național cu vehicule rutiere de minimum 2,5 tone, cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, condiții aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Articol semnat de Florin Neagoe, Manager și Alina Niculescu, Senior Consultant

