O echipă integrată de consultanți specializați în tranzacții ai PwC România și avocați D&B David și Baias, societatea de avocatură corespondentă PwC în România, a acordat servicii de asistență la tranzacție acționarilor companiei românești de software Softeh Plus în vânzarea către grupul polonez Symfonia.

Anda Rojanschi, George Ureche, Marina Pavel, Mihaela Papandreia, Marius Brinceanu Foto: PwC România

”Această tranzacție mi-a dat ocazia să cunosc oameni deosebiți în echipa PwC, cu care am colaborat excelent în acest proiect. Am trecut împreună prin multe momente frumoase, dar și prin momente de cumpănă, iar profesionalismul și determinarea echipei au adus echilibrul necesar pentru a maximiza rezultatele procesului. Este o tranzacție specială, în care ne-am atins toate obiectivele, în special acela de a crea premisele unei dezvoltări durabile și accelerate a Softeh Plus, alături de un partener ca Symfonia, împreună cu Accel-KKR şi MidEuropa. Le mulțumesc tuturor membrilor echipei PwC coordonate de George Ureche, cu care suntem la finalul unei colaborări deosebite, dar la începutul unei prietenii”, a declarat Mihai Calu, fondatorul Softeh Plus.

Echipa PwC România specializată în tranzacții a fost formată din George Ureche, Director și Lider M&A, Marina Pavel, Senior Manager, și Marius Brinceanu, Manager.

”Softeh Plus este un campion local în tehnologie care, prin această tranzacție, va fi scalat regional și global. Nivelul foarte înalt de competență tehnică și capabilitățile de dezvoltare de produs au fost recunoscute de toți investitorii cu care am interacționat în acest proces de tranzacție extrem de competitiv. Această tranzacție este o încununare a acestei performanțe și deschide un nou capitol în dezvoltarea companiei și a echipei, pe care o felicit pentru acest succes”, a declarat George Ureche, liderul echipei de M&A a PwC.

Asistența juridică a fost acordată de echipa D&B David și Baias alcătuită din Anda Rojanschi, Partener și Mihaela Papandreia, Avocat Senior.

”Ne bucurăm că am asistat acționarii Softeh Plus într-o etapă atât de importantă cum este vânzarea companiei pe care au înființat-o și le mulțumim pentru încrederea acordată. Atât domeniul tehnologiei, cât și cel al serviciilor medicale (a căror prestare este facilitată de tehnologia Softeh) sunt domenii dinamice, cu o dezvoltare accelerată. Softeh este o poveste de succes, care trece într-o nouă etapă de dezvoltare, și un exemplu că România și afacerile dezvoltate local sunt pe radarul investitorilor”, a spus Anda Rojanschi, Partener D&B David și Baias.

Înfiinţată în 1993, compania Softeh Plus are 125 de angajați și dezvoltă şi implementează soluţii software pentru domenii variate precum: farmaceutic, medicină, construcţii, asigurări, contabilitate şi management.

