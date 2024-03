Articol susținut de PwC România Marți, 19 Martie 2024, 12:23

Fuziunile și achizițiile rămân un instrument strategic pentru dezvoltarea și creșterea companiilor, în contextul presiunilor din partea concurenței, a noilor tehnologii și a schimbărilor climatice. Primul trimestru din 2024 dă semne că acest an ar putea deveni unul foarte bun pentru piața de fuziuni și achiziții din România. Despre oportunitățile și provocările întâmpinate de vânzători și cumpărători într-un mediu economic în schimbare rapidă și tot mai reglementat au discutat în cadrul Conferinței Anuale PwC România M&A 2024 Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner, PwC România, Cornelia Bumbăcea, Partener Deals, Andreea Mitiriță, Partener Tax M&A, Anda Rojanschi, Partener Legal M&A, D&B David și Baias, Cristina Păduraru, Partener, D&B David și Baias, George Ureche, Director, M&A Leader, PwC România, Andreea Bistriceanu, Director Deals, PwC România împreună cu invitații lor Diana Mazurchievici, Head of M&A and Business Development, BT Group, Răzvan Popescu, CFO, PPC Romanian Group, Simona Gemeneanu, Founding Partner, Morphosis Capital și Cristian Dobrotă, Founder and CEO, Romprix.

Foto: PwC România

Principalele declarații:

Dinu Bumbăcea, Country Managing Partner, PwC România

Reiterăm optimismul pentru 2024 cu o creștere moderată a volumului și valorii tranzacțiilor față de anul 2023, dar este nevoie de rapiditate. Cumpărătorii sunt încă reținuți, iar vânzătorii sunt reticenți să vândă la evaluări mici. Prin urmare, e un dezechilibru care în momentul când activele de calitate vor ajunge pe piață, ne așteptăm să fie o competiție extrem de intensă pe acele active, de unde și nevoia de rapiditate. În al doilea rând, din sondajul PwC CEO Survey a rezultat că o bună parte din executivii intervievați se așteaptă ca modelul lor de business să nu mai fie viabil în următorii 10 ani și, prin urmare, o reinventare a modelului de business este necesară pentru supraviețuire. Această reinventare făcută intern nu este la fel de rapidă ca atunci când se face printr-o achiziție care să accelereze procesele de adopție, de tehnologie sau de atingerea obiectivelor de decarbonizare. În al treilea rând, pe măsură ce companiile vor să-și valorifice tehnologia, să se transforme, se va implementa din ce în ce mai mult GenAI pe scară mai largă, iar talentele vor fi din nou la mare preț. Prin urmare, va fi un război al talentelor, poate mai susținut decât în perioada anterioară. Următorul val de fuziuni și achiziții se apropie, indiferent dacă suntem sau nu suntem pregătiți pentru el, și, prin urmare, curajul este esențial.

George Ureche, Director PwC România

Numărul de tranzacții finalizate a fost mai redus în 2023, însă aceste tranzacții au valori din ce în ce mai mari, ceea ce reflectă și nivelul de dezvoltare al companiilor din România, care au o performanță financiară mai bună și automat implică o evaluare mai mare. România este reconfirmată al patrulea an la rând ca o piață în care se fac tranzacții care depășesc un miliard de euro.

De remarcat este că peste 70% din numărul de tranzacții și peste 80% din valoarea totală a pieței de M&A din România provine din achizițiile realizate de jucători strategici. Vedem totuși o activitate în creștere a fondurilor de investiții și a companiilor antreprenoriale care fac tranzacții, cu precădere în domeniul IT.

Energia rămâne unul dintre sectoarele cu cele mai mari tranzacții estimate și în 2024, sectorul de IT este, de asemenea, foarte activ, chiar dacă în zona de startup interesul s-a mai domolit și nu mai sunt foarte multe tranzacții. Totuși, vedem că mai apar fonduri de investiții care au ca principal focus creșterea companiilor antreprenoriale din România care sunt într-o fază incipientă pentru că au dovedit că au un potențial mare de dezvoltare. În sectorul serviciilor medicale vedem un interes constant din partea investitorilor, de asemenea în zona de producție și servicii industriale vedem o activitate intensă atât în zona de relocare a facilităților de producție către România, cât și de M&A.

Anda Rojanschi, Partener D&B David și Baias

Două dintre principalele aspecte de îngrijorare, obstacole, provocări pe care directorii executivi le-au identificat în raportul PwC CEO Survey sunt întreruperile în lanțul de aprovizionare și zona de reglementare. Sunt prea multe norme, care se schimbă foarte des, intervin prea mult în activitatea companiilor și le influențează profitabilitatea și modelul de business. O reglementare cu impact direct în zona de tranzacții este evident legislația care vizează controlul investițiilor străine, care există deja în toată Europa. Din momentul în care a apărut a fost modificată de mai multe ori și așteptăm modificări și anul acesta, iar modificările nu vin neapărat în sensul simplificării sau al clarificării. Procedura de notificare are potențialul de a prelungi procesul de tranzacție și îl complică prin nevoia de a gestiona o etapă suplimentară. Cu toate aceste reglementări noi, menținerea competitivității este dificilă, ceea ce influențează zona de tranzacții, valoarea companiei care e recunoscută în tranzacții.

Andreea Bistriceanu, Director PwC România

Piața de M&A din 2023 a fost într-adevăr foarte competitivă, cu cumpărători mai selectivi și mai prudenți în achizițiile lor, încercând să se asigure că investițiile pe care le fac pot să creeze valoare în context mai dificil. De asemenea, am văzut o presiune care a venit din partea de finanțare, cu condiții mai dificile, și o presiune semnificativă din partea de reglementare.

Din observatiile noastre, rata de succes a dealurilor din perspectiva cumpărătorului a fost anul trecut la limita inferioară, de 15%, durata tranzacției s-a extins destul de mult, cu diferite variații de la regiune la regiune. Acest lucru a rezultat prin extinderea a două etape: etapa de pregătire, și aș zice ca acest lucru este benefic pentru că pregătirea contribuie decisiv la succesul unei tranzacții, și etapa de due diligence, care s-a extins cu o medie de 13 zile suplimentare, iar în energie mai mult, spre 20 de zile.

Mecanismul de ajustare a pretului de tip Closing Accounts este în continuare folosit în România cel mai mult, undeva la 75% din tranzacțiile închise în care noi am fost implicați in ultimii 2 ani. Mecanismul Locked Box apare și am observat că în ultimii ani a început să fie utilizat mai mult, îcu precadere în sectoarele mai stabile, servicii financiare și sectorul energetic, dar se utilizează și în alte sectoare pentru siguranța prețului și pentru simplificarea formulei de preț.

Andreea Mitiriță, Partener PwC România

În ultimii doi-trei ani, am văzut o serie de elemente care s-au repetat. De exemplu, este aproape nelipsită discuția despre prețuri de transfer și apoi, deductibilitatea cheltuielilor cu serviciile atât pentru impozitul pe profit, cât și pentru TVA. Problema serviciilor și a documentației este permanent în discuție, pentru că legislația nu prevede o listă exhaustivă de documentație necesară sau nu spune care este un nivel suficient. Am văzut interpretări diferite pe aceeași tipologie de documentare, de la o inspecție fiscală la alta, deci pot apărea discuții și este, aș spune, un risc inerent al businessului din România.

În ceea ce privește discuția dividende sau preț, aceasta este o structură care trebuie analizată foarte bine, să aibă substanță și din punct de vedere fiscal, pentru că vorbim de o diferență de impozitare. Deci, în cazul în care se face o structură de preț în sensul de dividend plus preț, trebuie ca dividendul să fie dividend, să aibă substanța lui, să fie suma pe care acționarul are dreptul să o primească, iar prețul trebuie să rămână de sine stătător și să reflecte integral valoarea businessului pe care îl vinde.

Cristina Păduraru, Partener D&B David și Baias

Rezultatul due diligence este cel care își pune amprenta cel mai mult în procesul de negociere. Dar, analizând contextele în care aveau loc negocierile, am identificat doi factori suplimentari destul de importanți: primul este chiar nivelul de pregătire al afacerii pentru a intra într-o tranzacție și vedem tranzacții unde afacerile nu erau atât de bine pregătite, unde trebuie regândită structura de tranzacție. Deci se pierde din partea de calendar sau poate se pierde o parte din preț, tocmai pentru că anumite probleme nu au fost adresate din timp. Și un al doilea element este că cineva trebuie să facă o concesie dacă tranzacția a ajuns într-un blocaj, de obicei cine își dorește mai mult tranzacția, fie vânzătorii, fie cumpărătorii. Pregătirea anterior tranzacției este cheia succesului pentru vânzător.

Cornelia Bumbăcea, Partener Deals

Am invitat reprezentanți de seamă ai unor business-uri de succes și fonduri de investiții care au fost implicați în tranzacții în anul 2023, fie anunțate, fie închise, fie în curs de desfășurare. Sunt foarte optimistă de fel si mă uit cu încredere la anul 2024. Sper să avem un număr și mai mare de tranzacții de succes despre ale căror provocări sau factori cheie de succes sa povestim și la anul.

Diana Mazurchievici, Head of M&A and Business Development BT Group

În ultimii ani, am avut ocazia de a participa la numeroase tranzacții în România și în Moldova, majoritar reprezentative. Un factor de succes a fost identificarea clară a obiectivelor și modul în care putem să le atingem. Noi suntem recunoscuți ca fiind activi în piață, iar ocaziile vin către noi prin prisma mărimii noastre. Viteza tranzacțiilor se datorează în general focusului pe procese și a echipelor suple și implicate. Ne dorim să fim un jucător de top în toate segmentele pieței financiare, prin intermediul băncii și a subsidiarelor noastre.

Simona Gemeneanu, Founding Partner, Morphosis Capital

Următorii trei ani vor fi foarte activi pentru noi din două puncte de vedere: vom începe să facem exituri din fondul unu și în al doilea trimestru vom lansa fondul doi, din care deja am făcut prima achiziție. Strategia pe fondul doi va fi aceeași ca în fondul unu, doar că va fi regională și si vom aloca tichete mai mari. Aceasta strategie are ca piloni principali: accesul la educație, accesul la healthcare și food și retail. Vom fi foarte ocupați cu tranzacții în aceste domenii în următorii trei ani și așteptăm să vorbim cu fondatori care vor un nou pas în businessul lor.

Popescu Răzvan, CFO grupul PPC

Durata de timp între momentul due diligence până la closing (PPC din Grecia a preluat anul trecut companiile de producție, furnizare și distribuție de energie, mobilitate electrică și servicii energetice avansate din România ale grupului italian Enel n.n.) a fost mai mică de un an, iar de la momentul SPA până la closing au fost doar 7 luni. Procesul a fost unul lin și sunt foarte mulțumit de cum a decurs. Aici au ajutat și mulți alți factori. De exemplu, acționarii minoritari au avut un rol important, atât statul cât și Fondul Proprietatea au susținut tranzacția. În același timp, oferirea exclusivității de către Enel către PPC a accelerat procesul și, nu în ultimul rând, atitudinea tuturor colegilor mei, care a fost una proactivă, toți s-au implicat foarte mult. Pe viitor, vorbim de un plan de investiții de peste 2 miliarde de euro care se axează în principal pe două linii directoare, pe partea de energie regenerabilă și pe cea de distribuție, și nu excludem niciun fel de oportunități pe care le putem avea în ceea ce privește construcția sau achiziția directă de noi parcuri.

Cristian Dobrotă, Founder and CEO, Romprix

Am început acum 30 de ani de unul singur și am ajuns la o cifră de afaceri de 30 de milioane de euro, cu 250 de angajați. Au fost foarte interesați (All4Labels Global Packaging Group a preluat Romprix Exim n.n.), cu toate că mai aveau local o fabrică fondată de ei acum câțiva ani, pentru că suntem liderul etichetelor autoadezive din România, am avut o cifră de afaceri interesantă, o rețea de vânzare foarte bună, producție dezvoltată, utilaje noi, nivel inalt tehnologic, ca puncte forte.

Inițial nu vroiam să vând, dar am luat aceasta decizie și la final mi-au fost depășite toate așteptările. Nu aveam nicio idee despre un proces de tranzactie când am plecat la acest drum, era un vis sau o utopie, dar împreună cu echipa PwC coordonată de George Ureche am reușit. Mulțumirea e foarte mare și pentru că firma care a achiziționat Romprix - All4Labels - al doilea grup la nivel mondial, cu o cifră de peste un miliard de euro, au forță financiară și planuri de investiții.

