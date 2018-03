Scadere semnificativa a preturilor la petrol/ Investitorii se tem ca politica SUA va scadea cererea

Preturile petrolului au scazut brusc miercuri la bursa din Londra si New York, in ciuda unui raport pozitiv privind stocurile americane mixte, investitorii temandu-se ca amenintarile de razboi comercial dintre Statele Unite si partenerii sai vor perturba cererea mondiala, potrivit AFP.



Pretul pentru titeiul Brent din Marea Nordului cu livrarea in luna mai a inchis la 64,34 dolari/ baril pe Intercontinental Exchange (ICE), in scadere cu 1,45 dolari fata de marti.



La New York Mercantile Exchange (Nymex), un baril de titei "light sweet crude" cu vanzare pentru aprilie a scazut de asemenea cu 1,45 dolari la 61,15 dolari.



Consilierul economic al Casei Albe, Gary Cohn, considerat de Wall Street drept un bastion impotriva sugestiilor protectioniste ale lui Donald Trump, a demisionat marti, lasand terenul deschis sustinatorilor agendei "America First" (America ) a presedintelui.