Wall Street în creștere, mulțumită de perspectivele politice americane

Păstrând același impuls ca de la începutul săptămânii, bursa din New York s-a apreciat semnificativ joi, salutând cu entuziasm posibilitatea unei victorii a președintelui democrat Joe Biden în alegerile prezidențiale din Statele Unite și a unui Senat dominat de republicani, potrivit AFP.Dow Jones a crescut cu 1,95% până la 28.390.18 puncte.Nasdaq, dominat de acțiunile pe tehnologie, a câștigat 2,59% urcând până la 11.890.93 puncte, iar S&P 500 a s-a apreciat cu 1,95% și a închis la 3.510.45 puncte.„Actorii de pe piață par să nu ia în considerare rezultatul încă incert al alegerilor prezidențiale, preferând să se concentreze asupra posibilelor consecințe ale unui Congres divizat”, observă analiștii de la Charles Schwab.Dacă rezultatele finale din unele state cheie au continuat să fie întârziate, candidatul democrat pare să fie pe cale să câștige alegerile prezidențiale.Pe frontul parlamentar, Senatul ar trebui să rămână sub controlul republicanilor și Camera Reprezentanților sub cea a democraților, chiar dacă rezultatele finale erau încă departe de a fi cunoscute.Perspectiva unei diviziuni în Congres a fost, în orice caz, fericirea investitorilor, care au văzut riscul unor schimbări considerate prea radicale de către un guvern complet democrat.Pentru Sam Stovall de la CFRA, Wall Street nu ar trebui „să fie afectată de creșteri mari de impozite pentru companiile mari sau pentru persoanele fizice care câștigă mai mult de 400.000 USD pe an sau mai mult”, așa cum prevede Biden.O creștere semnificativă a impozitului pe profiturile de pe piața bursieră sunt însă foarte probabile.Rămâne de văzut dacă un Congres divizat va reuși să convină asupra unui nou pachet de stimulente pentru întreprinderi și gospodării afectate de criza coronavirusului, lucru pe care nu a reușit să îl facă înainte de sondajul din 3 noiembrie.