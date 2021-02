​Obligațiuni ale „semințelor Elmas” intră marți la tranzacționare

Emisiunea are o valoare nominala de 4 milioane lei și cuprinde 40.000 de obligațiuni cu o maturitate de trei ani și o valoare nominală de 100 lei/ obligațiune. Acestea au fost emise în octombrie 2020 și au o dobândă fixă de 9% p.a., plătibilă trimestrial.Obligațiunile au fost emise la finalul lunii octombrie și au fost alocate unui număr de 70 de investitori, dintre care 6 persoane juridice și 64 de persoane fizice.Fondurile atrase de companie vor fi utilizate pentru marirea capitalului de lucru (300.000 de euro), precum si pentru realizarea unor investitii, printre care achizitionarea cladirii in care isi desfasoara activitatea in Filipestii de Padure (500.000 de euro), în vederea reducerii costului cu chiria, și achizitionarea unei linii de productii pentru pufuleți, pentru extinderea gamei de produse din portofoliu (200.000 de euro).