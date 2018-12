INTERVIU Antoine Brun, vicepreședinte P&G pentru Europa de Sud-Est: Pentru noi, P&G în România reprezintă o poveste de succes, are un rol cheie atât in Europa cât și la nivel global. Fabrica P&G de la Urlați deservește aproximativ 1 miliard de consumatori în regiune

Articol susținut de P&G





Antoine Brun: Lucrul care definește cel mai mult P&G este ceea ce numim "consumer-centric" (consumatorul se află pe primul loc, în centrul strategiei de business - n. red.). Mereu am spus că acesta este șeful, ceea ce înseamnă că un produs se va vinde dacă îmbunătățește viețile consumatorilor, așa că toată cultura noastră ar trebui să fie orientată către acesta. Inovația concentrată pe consumatori este elementul esențial pentru a avea succes în afaceri, pentru ca economia să crească și societatea să prospere. Consumatorii recompensează brandurile noastre de calitate superioară, apreciind produse precum Ariel PODs sau Oral B.





Cred că oriunde lucrăm la P&G, în orice țară, asta rămâne: în centrul culturii noastre este inovația și consumatorul. Așa că îmi petrec marea parte a timpului asigurându-mă că aduc în România cea mai bună și cea mai relevantă inovație, care să întâlnească nevoile consumatorului român. Știu că dacă fac asta bine lucrurile vor funcționa.





Fairy este, de asemenea, în topul preferințelor consumatorilor români. Inovația pe care o aduce Fairy Platinum pentru mașinile de spălat stă în formula sa, care poate curăța resturi alimentare vechi chiar și de 24 de ore, astfel încât nu mai este necesară etapa de pre-spălare. Făcând acest lucru, economisești până la 60 de litri de apă pe fiecare ciclu de spălare și, în același timp, te bucuri de cele mai curate vase.





Antoine Brun: Am avut ocazia să trăiesc în piețe foarte diferite. Am început în Franța, apoi Turcia, apoi în Ucraina pentru 4 ani, iar apoi am avut ocazia să lucrez pentru câțiva ani în Australia și Noua Zeelandă. Deci, ai putea crede că sunt piețe foarte diferite și că nu au nimic în comun. Da, au diferențe, acestea fiind în principal legate de stilul de viață, de vreme etc. Spre exemplu, dacă trăiești în Sydney, și înoți în ocean în fiecare zi, fiind expus la soare în fiecare zi, ai nevoie de produse speciale. Sunt, așadar, diferențe între consumatori, între piețe.





Dar punctul comun rămâne consumatorul. Atunci când faci un business, ceea ce poate face diferența între succes și eșec, oriunde în lume, este să te oprești și să analizezi consumatorul, să înțelegi modul său de viață, obiceiurile, care sunt așteptările lor…

Iar business-ul câștigător va fi acel care va reuși să înțeleagă nevoile consumatorilor și să creeze produsul potrivit, să îi creeze ambalajul adecvat, să aibă o comunicare superioară. Indiferent de țara din care provin, oamenii doresc produse inovatoare, care să le îmbunătățească viața.





Antoine Brun: Avem o fabrică pentru produse de îngrijire a părului în Urlați, Prahova, una dintre cele mai moderne din punct de vedere tehnologic pe care P&G le are la nivel global. Vin specialiști ai P&G de prin toată lumea pentru a vedea această fabrică și pentru a se interesa de modul de implementare și operare. Am investit peste 100 de milioane de dolari în această unitate până acum și continuăm învestițiile în modernizarea operațiunilor sale. Fabrica exportă în întreaga regiune, deservind practic aproximativ 1 miliard de consumatori din Europa de Sud-Est, Rusia, Turcia, Israel, CAR, CAU.





Iar în București avem și un centru de servicii global, cu peste 200 de angajați. Am găsit în România oameni de o calitate ridicată, iar acest centru se află în plină expansiune. Cred că România ar trebui să își joace această carte foarte bine. Poziția geografică este excelentă, oferind, în același timp, oameni cu abilități foarte bune. Pentru noi, România reprezintă o poveste de succes.





Investim mult și în oameni, având nevoie de talente aici, în regiune și la nivel global. Avem foarte mulți tineri români talentați care călătoresc în toată lumea pentru perfecționare în cadrul P&G. Până la urmă, cel mai de preț lucru pe care îl are P&G sunt oamenii. Unul dintre liderii companiei - Richard Deupree (CEO între 1930-1947) avea o vorbă: "Luați toate clădirile, puteți lua toate brandurile, dar oamenii P&G vor reconstrui compania într-un deceniu".

"Cred că oriunde lucrăm la P&G, în orice țară, asta rămâne: în centrul tuturor lucrurilor pe care le facem sunt inovația și consumatorul. Așa că îmi petrec marea parte a timpului asigurându-mă că aduc în România cea mai bună și cea mai relevantă inovație, care să întâlnească nevoile consumatorului român."

În P&G ne propunem să extindem inovația, să nu fie doar o responsabilitate exclusivă R&D. Fie că este vorba despre vânzări, producție, finanțe sau marketing, inovația trebuie să fie obiectivul tuturor. Iar acesta este unul dintre lucrurile care au menținut P&G pe o poziție de succes pentru mai mult de 180 ani. În orice categorie, mereu există nevoi noi; când întrebi oamenii despre șamponul lor vor spune "asta îmi place la produs, dar asta mă nemulțumește la acest produs"; așa că avem oameni care lucrează la cum putem oferi soluții mai bune, care ar îmbunătăți vieți. Cum putem comunica beneficiile consumatorului și cum putem face toate aceste lucruri la un preț pe care clientul este dispus să îl plătească.

Obiectivul nostru este să creăm valoare pentru toți. Reușim sau eșuăm ca afacere în funcție de capacitatea noastră de a crea produse inovatoare și de a le promova apoi într-un mod care creează o legătură puternică cu partenerii noștri de afaceri, o legătură care implică creșterea categoriilor de produse și crearea de valoare pentru toți consumatorii noștri. Aceasta este viziunea noastră. Rolul nostru este să creștem aducând inovația și sunt mândru că lucrez pentru o companie care are un portofoliu important de mărci cu inovații superioare.

Ariel este lider în categoria detergenți în România, având o cotă de piață importantă, una dintre cele mai bune din Europa. El are o poveste de succes foarte lungă, de la introducerea sa pe piață sub formă de pulbere, în anii '60. A avut imediat un efect profund asupra consumatorilor din întreaga lume, eliberând femeile de munca grea de spălare cu mâinile. De atunci, Ariel a continuat să inoveze, ceea ce a dus la practic la transformarea modului în care spălăm. Știați că prin utilizarea unui detergent de calitate, precum Ariel PODs, creat pentru a spăla cu apă rece și un balsam superior, precum Lenor, se asigură hainelor un ciclu de viață de patru ori mai lung? Doar prin prelungirea cu 10% a duratei de viață a unuia din cinci obiecte de îmbrăcăminte, în Europa, s-ar economisi energia necesară pentru a alimenta jumătate de million de gospodării, pe parcursul unui an de zile.

Noua generație vrea însă mai mult, vrea să știe și cum te poziționezi tu în societate și am să va dau un exemplu recent. Am creat un scutec Pampers special pentru copiii născuți prematur și am decis să nu vindem aceste produse, ci să le donăm maternităților și copiilor care aveau nevoie de ele (n.red. peste 1 milion de scutece Pampers au fost donate pentru copiii născuți prematur). Suntem mândri și avem multe alte exemple de astfel de campanii pe care le-am făcut.

Spre exemplu, am aflat că în zonele cu patru anotimpuri, nevoile diferă în funcție de sezon. Am observat că femeile își schimbă produsele în funcție de sezon. În Sydney, spre exemplu, vara este extrem de cald, iar părul are nevoie de un alt tip de produse de îngrijire. Așadar a trebuit să începem să activăm produse diferite în sezoane diferite. E un proces de învățare constant. Am observat, spre exemplu, în cele 8 luni de când sunt în România, că în această parte a lumii, oamenii stau mai mult în casă, pe când în Australia petrec mai mult timp afară, ajutați fiind de spațiile mari deschise, de vremea mult mai călduroasă.