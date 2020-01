Orban: Autostrăzile Comarnic- Brașov și Sibiu-Pitești pot fi realizate în cinci ani, dacă rămâne PNL la guvernare/ Comarnic- Brașov ar putea fi făcută cu bani de la buget, iar pentru Tg Mureș- Iași vor fi cerute fonduri europene

Autostrazi in Europa vs România

Întrebat dacă autostrada Comarnic-Brașov va fi realizată în cinci ani, Ludovic Orban a răspuns „Da, dacă rămânem noi la guvernare. E valabil și pentru Sibiu-Pitești".În ceea ce privește Sibiu-Pitești, premierul susține că a fost un "fakenews că CE oprește finanțarea pentru tronsoanele autostrăzii Sibiu- Pitesti. E o minciuna gogonată”.Până la finalul lunii ianuarie vom lua o decizie. Cred că trebuie făcută pe finanțare din buget, nu pe PPP. Trebuie revizuit de urgență studiul de fezabilitate și pornită licitația și finanțată din buget. Asta e soluția mea, care e cea mai simplă. Sunt cei mai mari indici de trafic pe DN1.Dacă mă întrebaţi pe mine care este punctul meu de vedere eu cred că nu are rost să ne complicăm într-un PPP, acolo trebuie să-l facem pe buget. Trebuie revizuit de urgenţă studiul de fezabilitate, că studiul de fezabilitate e un pic mai vechi, revizuirea nu înseamnă, după părerea mea, schimbarea soluţiei tehnice, ceea ce înseamnă o durată mai scurtă de revizuire a studiului de fezabilitate şi să dăm drumul la licitaţie şi să finanţăm din buget. Asta este decizia mea, care e cea mai simplă, controlezi cel mai bine toţi paşii procedurali.Primul ministru al Transporturilor care a vorbit de autostrada Târgu Mureș- Iași- Ungheni am fost eu, în 2007. Eu sunt cel care am vorbit despre acest proiect și care am demarat procedura de licitație pentru realizarea studiului de prefezabilitate. Este prevăzut să se realizeze prin PPP, ceea ce e o glumă.Pe Tg.Mureș- Vitrău există un contract pentru studiu de fezabilitate, vom licita ca să realizăm contracte pentru revizuirea studiului de fezabilitate. De asemenea vom depune cerere de finanțare a studiului de fezabilitate contractului pe care-l avem din fonduri europene.CITEȘTE ȘI: