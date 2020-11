Industria de târguri și expoziții face apel la sprijinul statului: Activitatea este suspendată total / Din martie, cifra de afaceri este practic zero

„SCRISOARE DESCHISĂ





Potrivit acestei scrisori deschise, firmele care activează în domeniu „au activitatea suspendată total, începând cu mijlocul lunii martie". „Dacă în alte domenii gen HORECA s-au prestat, parţial sau total, activităţile de bază ale companiilor, în acest domeniu activitatea a fost complet interzisă, cifra de afaceri fiind, în acesta perioadă, practic zero, fără speranţe de modificare în perioada următoare", afirmă semnatarii scrisorii, care poate fi consultată la finalul articolului.„Având în vedere argumentele de mai sus, rugăm Preşedinția, Guvernul şi Parlamentul României precum și autoritățile statului să ia în considerare orice soluție care poate contribui la supraviețuirea firmelor din acest domeniu și la menținerea forței de muncă specializată şi calificată până la ieşirea din această criză epidemiologică, economică şi socială cu care ne confruntăm", se arată în apelul industriei de târguri și expoziții.Adresată Preşedintelui, Guvernului şi Parlamentului RomânieiIndustria de expoziţii şi târguri profesionale, conferințe şi congrese contribuie la dezvoltarea economiei locale prin crearea de oportunităţi de afaceri pentru firmele românești, fiind un catalizator al dezvoltării relaţiilor de afaceri şi al implementării de inovaţii şi tehnologii noi în economia românească, cu rolul de a-i creşte productivitatea şi competitivitatea pe plan internaţional. Pandemia provocată de coronavirus a afectat puternic această industrie, prin anularea sau amânarea evenimentelor, cu efect de domino pentru multe sectoare industriale.În fapt, firmele care activează în domeniul organizării de expoziţii, târguri, conferinţe şi congrese au activitatea suspendată total, începand cu mijlocul lunii martie. Dacă în alte domenii gen HORECA s-au prestat, parţial sau total, activităţile de bază ale companiilor, în acest domeniu activitatea a fost complet interzisă, cifra de afaceri fiind, în acesta perioadă, practic zero, fără speranţe de modificare în perioada următoare.Expoziţiile şi târgurile profesionale sunt instrumente foarte eficiente și deosebit de rapide pentru propagarea noutăţilor tehnologice, pentru prezentarea produselor de vârf din diverse domenii precum: auto, construcţii, automatizări, IT, medicină, agricultură, turism, mobilă, mase plastice etc. Expoziţiile şi conferinţele specializate sunt indispensabile pentru companiile și IMM-urile româneşti, care reprezintă coloana vertebrală a economiei şi trebuie tratate cu mare importanţă de către guvern şi instituţiile de stat.De asemenea, expoziţiile, conferinţele şi târgurile profesionale oferă un impuls puternic pentru întreaga economie locală: constructori de standuri, furnizori de echipamente audio-video, agenții de publicitate, hoteluri, restaurante, comerț cu amănuntul și multe altele.Având în vedere argumentele de mai sus, rugăm Preşedinția, Guvernul şi Parlamentul României precum și autoritățile statului să ia în considerare orice soluție care poate contribui la supraviețuirea firmelor din acest domeniu și la menținerea forței de muncă specializată şi calificată până la ieşirea din această criză epidemiologică, economică şi socială cu care ne confruntăm.Vă asiguram de întreaga noastră susținere şi colaboare pentru a implementa măsurile care vor putea permite reluarea activității în domeniul expozițiilor, târgurilor, conferințelor şi congreselor.INDUSTRIA DE TARGURI SI EXPOZITII DIN ROMANIARomexpo SA (organizator: Indagra, Târgul de Turism, Construct Expo, BIFE_SIM, Metal Show & TIB, Cosmetics Beauty Hair, Rommedica, Denta, TIBCO, Romhotel, Expo Flowers&Garden, Antique Market, Modexpo, Pack Show, Expo Drink, Inventika, Mobila Expo, Somn Expo, Bio Life& Style, Senior Expo, Târgul Cadourilor de Craciun)Mihai COSTRIŞ – Director Genera Euroexpo Fairs (organizator: Baby Boom Show, Metal Show&TIB, Print&Sign, Pack Show, Gifts Show, Expo Plast, Cleaning Show, Textil Technology Show, Expo Shop)Camelia BUDA - Director General Universum Expo (organizator: Go Tech, Bucharest Technology Week)Cristian HOSSU – Managing Partner Premium Expo (organizator: Salonul Auto Bucureşti)Sorin RĂDĂCINEANU – Director DLG Intermarketing (organizator: Agraria, Agriplanta, Forest)Corina MAREŞ – Managing Partner Universum Events (organizator: Imobiliarum)Mihai CIMA – Managing Partner Expo 24 Plus (organizator: Entertainment Arena Expo, Vending Expo, Expo Trafic)Laura BUTUC – Director General Brand Emotion (organizator: Brand Minds si Digitalium)Flaviu CICIREAN - Manager APMR - Asociația Producătorilor de Mobilă din RomâniaAurica SERENY- Preşedinte ASPAPLAST – Asociația Patronală a Prelucrătorilor de Mase PlasticeConstantin Gheorghe OPRAN – Preşedinte ITS Events ManagementLiliana BALICI – Director General DK Production Exhibition StandsCătălin NEAMŢU – Administrator HT DesignBogdan POPESCU – Managing Partner Consult LineAlbert KISS – Managing Partner ExspiriNiculina CHIRU – Administrator Evolution Expo ConstructCristian MIHAI– Director General Profi PrintingFlorentin PREPELIŢĂ – Administrator ACS ExpoGheorghe CHIRU - Administrator Stand ExpoLuiza RĂDULESCU – Administrator Expo Design ConsultingPaul STOENESCU – Administrator Atex DesignRăzvan NICA – Administrator Trima EventsAlina BUGEAN – Director General Expo Design SystemVoicu SFERDIANU – Director General GL Media & PublishingAndrei AVRAM – Director General Kasper SpeditionAlin SEBAT – Director Festival Logistic SolutionsGabriela STANCU – Director PublisysHorațiu CĂLUGĂR – Director Backstage Production Group InternationalAndrei POPEA – Administrator XTRA ExpoAndrei STRUŢU - Managing Partner 360 RevolutionDaniel BUDULUŞ – Director General Ralcom ExhibitionsLiviu RĂDĂCINEANU – Director General Catalyst Solutions (organizator: Angajatori de TOP)Dragoş GHEBAN – Managing Partner