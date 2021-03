Impactul pandemiei, resimțit mai brutal în cazul firmelor cu afaceri sub 100.000 euro - studiu

Firmele cu afaceri de sub 100.000 de euro anual, au resimțit mai brutal efectele pandemiei anul trecut, jumătate dintre manageri considerând că propria companie este afectată de Covid-19, iar scăderea afacerilor este, în acest caz, de 20% în trimestrul 4, față de trimestrul 2 din 2020, potrivit rezultatelor CONFIDEX. În plus, creșterea cifrei de afaceri, estimată pentru 2021, față de 2020, este de circa 5 ori mai mică în cazul micilor companii, în comparație cu marii jucători (1% vs. 5%).

