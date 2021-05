MedLife, rezultatele financiare T1 2021, creștere de peste 40% față de T1 2020: "Rezultatele sunt optimiste, piața începe să-și recapete dinamica"

​Sistemul Medical MedLife a înregistrat în primele trei luni ale anului 2021 o cifră de afaceri consolidată pro-forma în valoare de 370,6 de milioane de lei, în creștere cu 40,3% față de primul trimestru din 2020. Potrivit reprezentanților companiei, rezultatele din primul trimestru reflectă faptul că piața a început să reintre în mișcare, după un an pandemic, și capătă o dinamică tot mai mare pe măsură ce campania de vaccinare avansează, iar românii își reiau ușor și precaut activitățile obișnuite.

MedLife a înregistrat în T1 2021 o cifră de afaceri consolidată pro forma de 370,6 mil. Ron, în creștere cu 40,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pentru următoarea perioadă a anului, întărirea departamentului de cercetare, consolidarea și extinderea unităților spitalicești prezente și programul de achiziții vor fi principalele segmente de dezvoltare.

Compania vizează finalizarea achizițiilor de anul trecut și are în lucru alte 4-5 tranzacții. Se caută parteneri în sectoare de servicii medicale pe care le-am oferit într-o pondere mai scăzută, dar care se pot dovedi importante pentru dinamica companiei în anii ce urmează.

Cererea de servicii medicale crește, economia arată bine și prin urmare compania vizează o creștere peste piață a cifrei de afaceri în următorii 3-4 ani.

Relansarea economiei țării și reîntoarcerea la activitățile normale depind de avansarea campaniei de vaccinare. În continuare, este necesar amplificarea eforturilor de informare și educare.

“Rezultatele din primul trimestru ale anului 2021 sunt optimiste și ne bucurăm să vedem că strategiile și măsurile adoptate de noi dau roade. Acum, la început de an, ne-am concentrat mult pe programele de screening și diagnostic, care vin atât în sprijinul pacienților care suferă de comorbidități, cât și a celor care au trecut prin boală și care vor vor să analizeze starea lor de sănătate pe termen mediu și lung. Intervențiile chirurgicale au căpătat și ele o amploare mare, românii fiind conștienți de faptul că amânarea nu este o soluție pentru problemele lor și că pot veni cu încredere în unitățile noastre, nefiind expuși unor riscuri mari prin prisma organizării interne. Grija noastră a fost îndreptată și spre zona corporate, unde am venit în întâmpinarea partenerilor cu multe programe dedicate, angajatorii fiind tot mai preocupați de sănătatea angajaților săi”, a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.



Trimestrul 1 a însemnat pentru MedLife și majorarea facilităților existente cu 40 milioane de euro prin semnarea unui credit sindicalizat în valoarea totală de aproximativ 143 de milioane de euro, așa cum a fost anunțat către acționari și investitori, fonduri care vor fi dedicate consolidării și extinderii grupului la nivel național, prin dezvoltarea spitalelor regionale, potrivit reprezentanților companiei.



“Suntem conectați cu tot ceea ce înseamnă dinamica economică actuală. România are o perspectivă excelentă și competitivă în contextul economic actual european. Avem planuri relevante de dezvoltare și extindere și suntem pregătiți și dornici să avansăm cu multe proiecte, uitându-ne în continuare cu atenție în piață. Ne concentrăm pe finalizarea achizițiilor demarate în 2020 și sperăm ca familia noastră să se mărească, în curând, cu alți parteneri. Fiind singura firmă românească ce consolidează piața și, în același timp, fiind percepuți de firmele din România mai degrabă ca un partener decât un achizitor, avem avantaje importante în consolidarea acestui segment. În consecință, cu excepția tranzacțiilor în curs, urmează să utilizăm relativ rapid noile sume disponibile și sperăm ca în următoarele luni să anunțăm 3-4 tranzacții noi. Noile sume vor fi utilizate în paralel cu alocarea resurselor interne de lichidități care cresc odată cu grupul sau chiar mai accelerat. Totodată, vizăm consolidarea infrastructurii medicale la nivelul unităților din întreaga țară în mod sistematic și ne dorim să extindem astfel singura platformă care acoperă întreaga țară cu unități medicale. În paralel, avem ca prioritate accelerarea demersurilor de cercetare inițiate încă de la începutul anului trecut, menținându-ne rolul de watchdog regional în monitorizarea pandemiei” , a declarat Mihai Marcu, Președinte și CEO MedLife Group.



În ceea ce privește campania de vaccinare împotriva COVID-19, autoritățile române au anunțat zilele trecute că peste 3,5 milioane de români au fost imunizați cu ambele doze. “Încă avem un număr important de persoane indecise sau care refuză ideea vaccinării. Vaccinul nu ne ajută doar din punct de vedere al sănătății individuale, ci și din perspectivă economică, socială. În prezent accesul la vaccin este cât se poate de simplu, chiar MedLife a anunțat acum câteva săptămâni că se deplasează la sediul companiilor pentru a organiza sesiuni de vaccinare, deci nu mai e nevoie să te deplasezi, venim noi la tine la locul de muncă”, a mai declarat Mihai Marcu.