Cum s-a făcut de râs Nike scriind numele companiei în greacă pe o pereche de pantofi sport - FOTO

Compania Nike este ţinta ironiilor online după ce fotografii cu un nou model de pantofi sport au dezvăluit folosirea incorectă a literelor greceşti în cazul scrierii numelui mărcii. Fotografiile cu noua linie de pantofi sport pe care sunt inscripţionate litere greceşti au stârnit glume, dar şi nemulţumire.

Potrivit Sneaker News, , preluat de News.ro. pantofii sport - modelul Air Force 1 Lows modificat - urmează să fie lansaţi pe site-ul Nike în curând şi reprezintă un omagiu adus zeiţei înaripate a victoriei, Nike, din mitologia greacă.

În interiorul pantofilor din piele este imprimată descrierea zeiţei Nike. Pe spatele pantofului stâng este cusut cu fir argintiu cuvântul Nike în litere greceşti, iar pe cel drept, o ramură de palmier reprezintă victoria.

Într-un mesaj pe Twitter devenit viral, Zoe Gardner a subliniat că literele, care ar trebui să redea cuvântul „Nike”, reprezintă de fapt „Piks” citit în limba elenă.

Oh I cannot contain it. These make me so mad. I know it doesn't matter, only an idiot would wear shoes that say "piks" in Greek letters and think it said Nike and I shouldn't care what shoes idiots wear but my GOD IT MAKES ME SO MAD. THERE'S 11 MILLION GREEK PEOPLE. ASK ONE. pic.twitter.com/4wgklHJ5HR