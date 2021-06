Ce mai vrea Facebook să schimbe în moderare: și mai multă inteligență artificială pentru administratorii de grup

Facebook a oferit mai multe instrumente de moderare administratorilor de grup, un nou efort pentru a asigura mai multe schimbări pe rețeaua socială, acuzată în mod regulat de încurajarea răspândirii urii în societate, potrivit AFP.Grupul californian a dezvăluit miercuri o nouă opțiune, numită „Admin Assist”, care permite celor responsabili să determine be baza anumitor criterii ce este acceptabil sau nu în cadrul grupului și să verifice automat conținutul și comentariile potențial problematice.Administratorii pot utiliza, de asemenea, instrumentele pentru a elimina mesajele care conțin linkuri către conținut nedorit, pentru a încetini conversațiile prea animate sau pentru a impune utilizatorilor o perioadă minimă de timp înainte ca aceștia să poată participa la conversații."Aceste opțiuni automatizează lucrurile pe care administratorii le-au făcut manual anterior", a declarat pentru AFP Tom Alison, vicepreședinte al companiei.Platforma a luat multe măsuri de-a lungul anilor pentru a curăța schimburile și a încerca să eradicheze conținutul care încalcă reglementările sale, de la incitare la violență, dezinformare și rasism.Grupurile de pe Facebook, în mare parte non-publice, sunt văzute ca ultimele bastioane în care jignirile și opiniile extremiste riscă să se contopească fără reținere, chiar dacă sunt formate inițial în jurul unor pasiuni și interese comune (muzică, părinți din același cartier, etc).„Unele dintre aceste grupuri au milioane de oameni”, notează Tom Alison. Potrivit acestuia, peste 1,8 miliarde de oameni îl folosesc în fiecare lună, sub coordonarea a 70 de milioane de administratori.Datorită tehnologiilor de inteligență artificială (AI), sistemele automate ale Facebook scanează deja discuțiile de grup pentru a elimina încălcările.Gigantul rețelelor de socializare testează, de asemenea, instrumente AI care vor trebui să identifice conversațiile pe cale să degenereze, atunci când ritmul răspunsurilor se accelerează, de exemplu, și avertizează moderatorii.„Unii moderatori se bucură de dezbatere, alții nu”, notează Tom Alison.Potrivit lui Brian Anderson, administrator al „Dads With Daughters” („Tati și fiice”), instrumentele furnizate recent de Facebook au redus deja numărul moderatorilor necesari pentru a controla schimburile din acest grup de 127.000 de persoane, unde tatăl împărtășește sfaturi pentru creșterea fiicelor.