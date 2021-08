[P] Fortech anunță strategia de business pentru al 2-lea semestru

About Fortech_SoftwareDevelopment

• Fortech anunță investiții semnificative ca parte a strategiei de business aplicate începând cu al 2-lea semestru;





• Programele de investiții în startup-uri, parteneriatele de tip joint-venture, achizițiile și dezvoltarea de produse software câștigă teren în noul plan strategic. În paralel, compania continuă verticalizarea serviciilor de dezvoltare software în regim de outsourcing și integrează noi servicii de nișă;





• Grupul Fortech își realiniază structura internă de conducere și planul de recrutare în concordanță cu noua strategie, pentru a susține o creștere de 40 milioane de Euro până la finele exercițiului financiar curent și o creștere anuală de 25% în anii următori;







După ce a închis anul fiscal precedent cu o cifră de afaceri de aproximativ 33,5 milioane de Euro, pe fondul pandemiei, Grupul Fortech privește înainte cu o strategie ambițioasă. Compania aspiră la o cifră de afaceri de 40 de milioane de Euro pentru exercițiul financiar curent și vizează o creștere anuală de 25% pentru anii următori. Pentru a susține această creștere, Fortech și-a adaptat oferta comercială, planurile de recrutare și structurile interne de conducere. Odată cu începerea noului semestru al anului, Fortech propune un portofoliu îmbunătățit de servicii software pentru a răspunde nevoilor de digitalizare a pieței, accelerate sub presiunea pandemiei, la nivelul mai multor sectoare de business.





Planul strategic dezvăluit de Fortech este conturat pe trei direcții principale:





• Deschiderea unei Divizii Interne de Investiții, care vine în completarea serviciilor de dezvoltare software, oferite de companie de aproape 18 ani. Fortech Investments invită deopotrivă startup-uri și antreprenori să scrie împreună aplicațiile viitorului.



• În sfera de dezvoltare software, Fortech își extinde oferta curentă pe două dimensiuni: una de verticalizare și una de abordare de nivel orizontal la nivelul unor segmente cu potențial de creștere organic.

• Reorganizarea structurii interne de conducere și intensificarea planului de recrutare în acord cu noua viziune.







O divizie de investiții sub umbrela grupului Fortech







În ultimii aproape 18 de ani, serviciile de software outsourcing au constituit pilonul principal, în jurul căruia s-a dezvoltat organizația. În 2021, Fortech se avântă oficial într-un plan mai îndrăzneț. Acesta anunță extinderea gamei de servicii software, prin includerea mai multor tipuri de investiții. Pentru a susține implementarea acestora, Fortech a creat o nouă divizie internă și structurile dedicate aferente. Fortech Investments, devine parte integrantă din grupul Fortech.







Sub cupola diviziei Fortech Investments se vor derula patru programe strategice:





• Formarea unui Fond de Investiții: dedicat startup-urilor aflate la început de drum, care au o idee și o primă validare din piață.

• Investiții de tip Joint Venture: destinate companiilor stabilite deja pe piață, care au o înțelegere profundă a sectorului de apartenență, și sunt în căutarea unui partener tehnic pentru a construi împreună soluții inovatoare în domeniul lor.

• Investiții în dezvoltarea unor produse proprii: acest fond susține dezvoltarea cap-coadă a unor instrumente și produse inspirate de nevoile pieței.



• Fuziuni și Achiziții: acestea vizează integrarea unor echipe software care își doresc un exit, sau au nevoie de o organizație gazdă alături de care să își valorifice competența tehnică și ideile.







În ultimii 5 ani, Fortech a investit susținut, ajungând azi la aproximativ 13 proiecte de investiții, care cumulează aproximativ 4 milioane de Euro (unele în progres). Am dobândit astfel o bază solidă de cunoștințe tech și de business și o poziție care ne permite să pornim oficial și cu încredere pe drumul inovației tech prin diverse forme de parteneriat. – a declarat Valentin Filip, Managing Director Product Investments în cadrul companiei.





Cele mai recente proiecte susținute de Fortech, ca investitor principal sau unic, este startup-ul de medicină Telios, iar cea mai reușită colaborare joint-venture la care compania participă este AIPERION . Cea din urmă a scos pe piață un produs în primul an de activitate, un instrument de control al riscurilor financiare , construit cu AI, adresat investitorilor instituționali. Un produs de referință inițiat în echipa Fortech este Investory – un joc video care îi învață pe copii despre semnificația banilor. Exemplele selectate oglindesc capabilitatea și seriozitatea companiei ca partener de dezvoltare și investiții.





Pe termen mediu, Fortech vizează să ajungă cu produse proprii noi pe piață, planifică să ajungă la aproximativ 15 investiții în startup-uri, cu precădere în firme românești, și să se alăture în 3-4 proiecte de tip joint-venture.



Verticalizarea și extinderea serviciilor de dezvoltare software







În ceea ce privește externalizarea software-ului, Fortech continuă procesul de verticalizare cu scopul de a oferi focus, direcție și o valoare ridicată pentru fiecare industrie inclusă în planul strategic. Producția industrială și serviciile profesionale sunt noile sectoare luate în vizor. Acestea vin în completarea arilor de business existente, care au fost testate și consolidate în ultimii ani: automobile, sănătate, fintech.







Compania continuă să acomodeze cererile clienților indiferent de sectorul acestora, însă cele 5 arii cuprinse în planul strategic de dezvoltare reprezintă o parte mai însemnată în business-ul Fortech și beneficiază de investiții suplimentare.







Împreună cu consolidarea abordării centrate pe verticală, compania își planifică debutul în zone noi de software de nișă, în viitorul apropiat.



Dincolo de serviciile tradiționale de dezvoltare





Pentru a răspunde nevoilor clienților, cu un serviciu calitativ, organizația continuă să pivoteze constant modele noi de colaborare și compoziție a echipelor de proiect. Contextul dinamic al pieței, în care viteza, agilitatea, calitatea, securitatea și colaborarea primează azi în raport cu localizarea geografică, impune o adaptare agilă și continuă.





„Fortech a crescut progresiv și frumos. Astăzi ne poziționăm cu tot mai multă încredere ca un partener tehnologic matur, agil, capabil să acompanieze un client în procesul de digitalizare. Am optat treptat pentru o implicare și abordare consultativă în raport cu majoritatea clienților noștri, care este mai solicitantă spre deosebire de execuția pur operațională a unui proiect, dar și mai satisfăcătoare; Participăm azi alături de clienți mari în dezvoltarea unor produse software inovatoare; Știm să dezvoltăm în regim „plug-and-play”, modalitate ce permite integrarea rapidă a software-ului dezvoltat de echipa noastră în ecosistemul software pre-existent al clientului; Ne însoțim clienții în inițiative strategice, ajutându-i să pivoteze aplicații noi pe măsură ce prioritățile lor de afaceri evoluează; și suntem pregătiți pentru următorul nivel de creștere.”- a adăugat Călin Văduva, CEO Fortech.







Premiile și recunoașterile primite recent de companie fac dovada declarațiilor emise de reprezentanții grupului. În acest semestru, Fortech a devenit parte dintr-un grup select de 46 de furnizori de servicii preferat pentru Bosch, fiind selectat dintr-un total de peste 23.000 de furnizori ce compun rețeaua globală a clientului. Această realizare vine la scurtă vreme după ce în primul trimestru, Fortech a fost clasat de cea mai reprezentativă organizație internațională de outsourcing (IAOP) printre cei mai buni 100 de furnizori de servicii software din lume. Anterior, compania a fost poziționată în topurile EY, Forbes sau Deloitte.







Acestea sunt susținute de un câștig semnificativ de piață reflectat de venitul mediu de creștere de 15% din ultimii 5 ani.



Organizația se pregătește pentru următorul capitol de creștere





Dezvoltarea continuă a culturii și expertizei tehnice critice, împreună cu o abordare matură a procesului de recrutare și un model de guvernanță adecvat sunt elementele care au constituit coloana vertebrală ce dă stabilitate companiei. Organizația redefinește acum acești factori critici în acord cu intențiile de creștere cuprinse în noul plan strategic.





Astfel, Fortech numește lideri executivi dedicați în toate domeniile strategice cheie și redefinește structurile decizionale, consultative, executive și operaționale pentru a asigura claritate și transparență asupra modului de implementare a noului plan. Cele mai însemnate modificări includ numirea primului director al diviziei de investiții Fortech Investments, un Chief IT& Security Officer și un lider dedicat pentru fuziuni și achiziții, fiecare responsabil să conducă procesul de transformare în domeniul aferent.







Alexandra Achim, CHRO Fortech a menționat - „Călătoria Fortech de până acum a fost o căutare neîntreruptă a excelenței în domeniul dezvoltării software. Am ales o abordare care se învârte în jurul ideii de adaptabilitate, învățare continuă și testare timpurie la nivel de compoziție a echipelor. Acest lucru ne-a ajutat să navigăm și să ținem pasul cu cerințele schimbătoare ale pieței în care activăm. Așa am ajuns de la 5 la 10, și apoi la peste 900 de angajați și colaboratori. Ne angajăm acum cu mare entuziasm într-un nou ciclu de creștere.”





Compania va intensifica angajările pentru a susține noul plan strategic. În prezent, organizația are peste 100 de posturi deschise pentru ingineri software, în special experți în tehnologii precum Java, .NET, React, Angular, Full-Stack, C / C ++, DevOps, testare și automatizare. Aceste oportunități sunt disponibile în sediul central din Cluj-Napoca, precum și în birourile sale regionale din Iași, Oradea și Brașov. Compania este, de asemenea, deschisă pentru colaborări la distanță și colaborări independente cu freelanceri. În 2021, Fortech s-a clasat pe locul 69 în cei mai doriți 100 de angajatori din România într-un studiu național reprezentativ realizat de Catalyst.



Despre





Fortech este unul dintre cei mai mari furnizori de servicii software din regiunea Transilvaniei, cu birouri regionale în Iaşi, Oradea şi Braşov, şi un număr de 900 de angajaţi şi colaboratori. Compania se bucură de recunoaşterea IAOP, EY, Forbes şi a fost inclusă în mod repetat în topul Deloitte, ce clasează companiile cu cea mai rapidă creştere din Europa Centrală şi de Est. Recent, Fortech a fost selectat de Bosch în lista furnizorilor preferați, la nivel global.