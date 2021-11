Variabile în business - Interviu cu Grigore Lepădatu, Publicar: „primul stoc de marfă al companiei a fost cumpărat cu bani împrumutați". Cum a ajuns un furnizor important pe segmentul pieselor auto

Articol susținut de ING Bank

Grigore Lepădatu, manager general al companiei Publicar, povestește cu entuziasm despre începuturile companiei. În 2007, Publicar a pornit timid la drum, din pasiunea pentru mașini - ca o mică afacere ce se desfășura într-un birou de doar 15 mp. Astăzi, după 14 ani de activitate, compania numără peste 70 de angajați și are o cifră de afaceri de peste un milion de euro. A reușit să devină unul dintre furnizorii importanți în segmentul importului și distribuției de echipamente și accesorii auto.







Creșterea afacerii, a numărului de clienți și, implicit, de angajați vine, însă, la pachet și cu alte provocări, cum ar fi gestionarea costurilor operaționale în relație cu banca. Așa că, pentru predictibilitate, Grigore Lepădatu a optat pentru un pachet cu costuri fixe, despre care povestește alături de Luana Sorescu, Head of Clients în divizia de Business Banking a ING Bank România.





Povestea Publicar - Grigore Lepădatu, manager general al companiei





1. Spuneți-ne câteva cuvinte despre compania dumneavoastră.







Compania Publicar s-a născut din dorința de a oferi soluții de calitate în absolut orice problemă ar putea avea o mașină. Noi credem că o mașină bună este aceea de care ai grijă, pe care o întreții și la care intervii fix în momentul în care are nevoie, fără să amâni problemele. În zilele noastre depindem foarte mult de mașini, acestea reprezintă o reală necesitate, nu un moft. Din păcate, drumurile nu sunt cele mai bune; de aceea, este indicat ca șoferii să dea o mai mare importantă întreținerii mașinii. Totodată, reprezentanțele și service-urile auto ar trebui să educe șoferii cum să se organizeze și să gestioneze ce înseamnă îngrijirea optimă a unei mașini.







2. Care a fost ideea business-ului? Cum ați început, unde vă aflați acum și când ați simțit că ați trecut la „nivelul următor"?





Am pornit timid la drum, iar primul stoc de marfă a fost cumpărat cu bani împrumutați. Dincolo de provocările zilnice cu care ne-am confruntat, în acest moment, cred că deschiderea afacerii a fost cea mai bună decizie. Am adunat parteneri de încredere, clienți mulțumiți și o echipă de oameni care a crescut frumos, care înțelege cât de important este să rămânem uniți și deschiși în raport cu clienții noștri.







Pe parcursul dezvoltării afacerii, am intrat într-un parteneriat durabil cu unul dintre marii distribuitori de piese auto din Europa și am obținut franciza pentru toata zona Olteniei. Astfel, în prezent, distribuim în 3 județe din sudul României. De la un birou de 15 mp și niciun angajat în 2007, am crescut la o echipă de 76 de angajați și o cifră de afaceri de peste 6 milioane de lei/an.





Piața în domeniul pieselor auto este numeroasă și competitivă, dar am reușit sa creștem loialitatea partenerilor și încrederea lor. Faptul că am fost susținuți financiar prin pachetele flexibile ale băncii ING ne-a ajutat să ajungem, cu pași mici, la nivelul următor. Orice antreprenor are nevoie de susținere și consultanță pentru a se dezvolta, iar noi am simțit că ING a reușit, cu adevărat, să ne ajute. Bineînțeles că am studiat și ofertele altor bănci, dar oferta făcută de către ING a fost cea mai bună, având un aport important și profesionalismul consultantului din sucursală.





3. Care au fost cele mai mari provocări cu care s-a confruntat compania dumneavoastră pe perioada pandemiei și ce soluții ați găsit?







Pandemia a afectat toate domeniile, inclusiv piața auto. Dar pentru că mașina este o necesitate, așa cum spuneam, și pentru că transportul este o ramură a oricărui domeniu, criza s-a simțit mai puțin.







Am continuat să comunicăm eficient atât cu angajații, cât și cu toți clienții noștri și ușor, ușor, ne-am adaptat. Am încercat să rămânem în siguranță, să livrăm în continuare serviciile și produsele noastre, să oferim înțelegere, dar și fermitate când a fost cazul. Este o experiență nouă care ne-a arătat că putem fi mai buni și uniți. Firma noastră va rămâne alegerea partenerilor noștri indiferent de ce se întâmplă.





Cea mai mare provocare a fost sa nu facem concedieri în rândul angajaților. Aceștia sunt oamenii care ne-au ajutat să fim ceea ce suntem astăzi si-am făcut eforturi pentru ei, reușind să ne menținem toți angajații de la începutul epidemiei și chiar să facem câteva noi angajări.







4. Care sunt principalele tendințe în industria distribuitori de piese auto, la nivel local si global? Ce noi tehnologii și inovații așteptăm să vedem în viitor?







Tendința în industria distribuției de piese auto în câțiva ani se va schimba, multe magazine de piese se vor închide, iar relația comercială va fi cu service-urile auto și firmele de reparații auto.







România urmează tendința pieței din Europa de Vest, cerințele nu se mai raportează la cantitate, ci la calitate, astfel că majoritatea clienților doresc să achiziționeze mărci premium apropiate de standardele originale. De asemenea, piața de mașini electrice a crescut și în România în ultima perioadă, însă, procentul din cota de piața este foarte mic. Dată fiind infrastructura stațiilor electrice și a costurilor foarte ridicate pentru achiziționarea unui autovehicul electric, trecerea către aceste autovehicule electrice se va face, treptat, prin versiunile hibride.







5. Ce planuri de viitor aveți pentru business-ul dumneavoastră și ce tip de sprijin, din partea băncii, considerați că va fi necesar?







Planurile de viitor în dezvoltarea companiei sunt deja foarte aproape, am început investiția pentru un nou spațiu de depozitare și de mărire a stocului de marfă (acest lucru se datorează tot susținerii băncii). Dorim să fim cât mai aproape de clienții noștri și, astfel, încercăm să ne dezvoltăm în noi locații. Dezvoltarea rapidă și de succes nu se poate face fără parteneri de încredere și oameni pe care sa te poți baza.







ING Bank își propune să fie în continuare un partener de încredere pentru antreprenorii care au nevoie de răspunsuri adaptate nevoilor lor. Pachetele ING Fix reprezintă soluții de administrare a operațiunilor de zi cu zi și sunt gândite pentru optimizarea costurilor în relația antreprenorilor români cu banca. ING a fost prima bancă din România care a introdus pe piață aceste patru pachete cu costuri lunare fixe: ING Fix Online, Lei, Valută și Complet.







Ce sunt pachetele ING FIX - Luana Sorescu, Head of Clients în divizia de Business Banking a ING Bank România explică:



1. Ce beneficii are un pachet ING cu costuri fixe? Pentru ce tip de afaceri este potrivit?

Pachetul ING Fix Lei, pe care îl are clientul nostru Publicar, reprezintă un pachet de servicii bancare care asigură accesul la principalele instrumente de care are nevoie în relația cu o bancă. Este specific companiilor care au în principal tranzacții în moneda națională și operează doar ocazional sau chiar deloc cu bilete la ordin, file CEC și plăți valutare.



Mai exact, acest pachet este o soluție „la cheie” pentru toate operațiunile uzuale ale companiei, cu costuri bancare lunare fixe de 150 lei. Acesta conține 4 servicii principale și diverse tipologii de operațiuni necesare oricărei companii. Cele 4 servicii sunt: cont curent în lei, card de business, soluție de internet banking ING Business și POS. În categoria operațiunilor nelimitate incluse, intră încasări inter și intrabancare în lei, plăți în lei inter și intrabancare, depuneri la ATM, alături de ridicări de numerar de la ATM în limita sumei de 100.000 lei pe parcursul unei luni.

Pachetul ING Fix Lei se potrivește antreprenorului român care dorește să știe că are incluse toate operațiunile bancare locale, majoritar nelimitate, fără grija comisioanelor neprevăzute. Pachetul se potrivește tipului de business românesc, intens tranzacțional.



2. Care este ponderea de clienți care optează pentru pachetul ING FIX Lei din totalul de clienți care folosesc ING FIX? Când și cum se poate trece la un pachet cu mai multe opțiuni incluse?



19% din clienții noștri care folosesc ING Fix au optat pentru pachetul ING Fix Lei.



Pe măsură ce afacerea evoluează, compania va avea și alte nevoi, mai ales dacă vorbim despre o extindere semnificativă și pe piețele externe; atunci este momentul oportun să schimbe pachetul cu unul care se potrivește cel mai bine noului model de business.



Nu am vrut să complicăm foarte mult numărul de alegeri de pachete; am lucrat la o profilare corectă, pentru că relația cu o bancă trebuie să fie în primul rând la îndemână și ușor de înțeles. Am considerat că trebuie să avem alternative corecte și complete pentru clienții noștri, în așa fel încât antreprenorul să-și ocupe timpul prioritar cu dezvoltarea afacerii sale.





