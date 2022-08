Articol sustinut de Shopmania Luni, 08 August 2022, 12:18

După anii de evoluție accelerată a pieței online, 2022 a adus provocări businessurilor din eCommerce, care se confruntă, odată cu toată piața, cu instabilitatea economică, inflația, stagnarea sau reducerea consumului, dar și cu un client tot mai precaut. În plus, anii anteriori de creștere au adus o concurență tot mai accentuată, numărul jucătorilor din online crescând accelerat. Cum fac față provocărilor magazinele online și ce le ajută să le diferențieze? Extinderea pe noi piețe, alături de optimizări constante în fluxul operațional propriu sunt două dintre soluțiile adoptate de tot mai multe magazine online locale.

Arthur Radulescu - CEO si Fondator MerchantPro Foto: Shopmania

dEpurtat.ro este un magazin online de încălțăminte pentru femei care a avut o cifră de afaceri de 4,2 milioane de euro în 2020, iar în 2021 a înregistrat o creștere de 20%. Cu o vechime de 11 ani în eCommerce, magazinul a devenit lider de piață pe nișa sa.

Pentru a fi competitiv în piață a trebuit să țin pasul cu tehnologia eCommerce și să investesc în ea, spune Nicolae Slav, fondatorul dEPurtat.ro. Care nu doar a reușit să își mențină poziția ca lider pe segmentul său, ci s-a și extins pe câteva piețe din regiune.

"Dezvoltarea regională face parte dintr-un plan mai amplu de investiții planificate de noi pentru 2020-2022, în care investim 2 milioane de euro. Cu suportul MerchantPro, în doar trei luni, am reușit să deschidem 3 magazine noi, în Bulgaria, Ungaria și Grecia, unde avem un portofoliu de 35.000 de produse, iar planul continuă cu Croația, Franța și Italia. A contat mult pentru noi să avem o soluție eCommerce care să țină pasul cu evoluția afacerii noastre. Sprijinul primit în implementarea ideilor noastre de business, dar și dezvoltarea lor proactivă, continuă, m-au ajutat în scalarea dEpurtat.ro", a explicat Nicolae Slav.

Piețele externe, tot mai accesibile magazinelor românești

76% dintre cei care fac cumpărături la nivel global au cumpărat online în 2021 de la magazine din alte țări decât cea de reședință, arată un studiu Flow realizat recent. Cele mai active domenii pe acest segment sunt fashion, accesorii, pantofi, produse de beauty și îngrijire personală, electronice și bijuterii. Și cum cea mai mare provocare în 2022 este gradul ridicat de competitivitate, studiile arată că pentru a fi relevant, indiferent de dimensiunea pieței, trebuie să-ți cunoști clientul mai mult decât oricând și să-i oferi o experiență personalizată.

"Este important pentru noi să ne aliniem și chiar să fim cu un pas înaintea tendințelor pentru ca magazinele de pe platforma Merchant Pro să fie la rândul lor cu un pas înaintea competiției. De aceea am dezvoltat un nou storefront, MerchantPro Next, care oferă, printre multiple alte beneficii, performanțe tehnice superioare la viteza de încărcare sau clasarea pe indicatorii motoarelor de căutare, dar și un checkout super-fluid cu opțiunea de utilizare a unor metode de plată confortabile precum One-Click Payment. În plus, ne-am dorit să oferim flexibilitate completă ți independență celor care administrează un magazin online utilizând soluțiile noastre. De exemplu, pentru că este important să-ți poți construi site-ul în raport cu profilul clienților pe care îi vizezi, magazinele online create pe MerchantPro își pot dezvolta propriul design de shop de la zero sau pot opta pentru un design preconfigurat, personalizabil fără intervenții la nivel de cod, folosind funcțiile din Widget Studio", a explicat Arthur Rădulescu, CEO MerchantPro, platformă eCommerce de soluții SaaS pentru crearea de magazine online.

Implementarea de noi facilități care să optimizeze businessul și să-i asigure scalabilitatea au fost criterii esențiale în alegerea platformei și pentru un magazin de nișă, care, pe perioada pandemiei, și-a dublat businessul online. Military-shop.ro a migrat pe platforma SaaS de eCommerce MerchantPro în 2016, tocmai pentru că vechiul furnizor nu putea să-i asigure o evoluție în tandem cu creșterea afacerii. Potrivit fondatorului, Augustin Vardianu, a fost decizia potrivită pentru că acest lucru l-a ajutat să-și diminueze costurile pe zona de dezvoltare IT, implementând totodată periodic noi funcționalități care să-l diferențieze de concurență. Recent, Millitary-Shop a extins operațiunile pe piața din Ungaria, funcționalitățile de localizare și management multistore ale MerchantPro fiind apreciate de reprezentanții magazinului online.

"Suntem pe MerchantPro din 2016 și suntem pe deplin mulțumiți de toată interacțiunea cu platforma, de la funcționalitățile disponibile și până la soluțiile pe care le-am primit întotdeauna pentru necesitățile noastre specifice. Între timp am pornit și un magazin online dedicat pieței din Ungaria, iar soluțiile de sincronizare multi-store ne simplifică foarte mult operațiunile", a precizat Augustin Vardianu.

Optimizarea fluxurilor și a platformei pentru a susține dezvoltarea

În contextul inflației în creștere din ultimele luni, magazinele online nu se concentrează doar pe creșterea veniturilor, ci și pe reducerea costurilor și optimizarea internă care să susțină dezvoltarea.

"Recomandăm magazinelor online să se bazeze pe acele funcționalități care securizează clienții și le asigură o experiență plăcută și autentică. De exemplu, viteza de încărcare a conținutului din site este esențială pentru conversie și retenție, de aceea optimizarea ei a fost o prioritate pentru echipa noastră tehnică în toate dezvoltările recente ale platformei MerchantPro. Și am reușit să avem scoruri medii superioare altor soluții. De asemenea, optimizarea fluxurilor de back-office, prin integrări ERP și funcționalități de management eficient al operațiunilor sunt extrem de importante pentru a menține businessul profitabil și agil, mai ales în condițiile actuale de inflație și lipsă a forței de muncă", a precizat Arthur Rădulescu.

Astfel, dacă în urmă cu 5 ani o echipă de 30 de persoane a magazinului online dEpurtat.ro gestiona procesarea a 500 de comenzi pe zi, recepționarea a 1.000 de produse, apelurile telefonice primite și alte activități din zona operațională, azi, la un volum mai mult decât dublu de muncă, toate aceste lucruri sunt realizate de o echipă de doar 35 de persoane. Cum s-a ajuns la această performanță? Prin optimizarea fluxurilor, susținută de automatizările din platforma MerchantPro.

Și magazinul de mobilă și decorațiuni TheHome.ro, care a crescut în ultimii ani pe fondul lucrului de acasă și interesului românilor pentru înfrumusețarea spațiilor în care trăiesc, se bazează pe automatizări și optimizarea relației cu furnizorii pentru a oferi un catalog amplu de produse. Integrările ERP și funcționalitățile pentru managementul furnizorilor sunt două zone disponibile în platforma de eCommerce MerchantPro care permit afacerii să gestioneze comenzile în mod eficient.

Cât contează mărimea investiției

Astfel de exemple arată că dinamica din eCommerce nu a favorizat doar pe cei care au dispus de bugete semnificative pentru investiții. Da, Amazon a crescut cu 200%, la fel și alte businessuri, inclusiv din România, însă creșterea este accesibilă magazinelor orientate către creștere optimizată, prin diverse tactici.

În plus, fondatorul MerchantPro spune că recurența clienților este fundamentală:"În primul rând, comerciantul trebuie să se asigure că magazinul online este SEO friendly, că este într-o poziție bună în căutări, că viteza de încărcare este superioară, indiferent de tipul de conținut afișat, iar apoi experiența clientului pe site trebuie personalizată și ajustată astfel încât să se păstreze un grad de retenție ridicat în rândul vizitatorilor”.

Magazinul online Veloteca.ro, de exemplu, a ales să migreze anul acesta operațiunile online pe platforma de eCommerce MerchantPro tocmai pentru a beneficia de o performanță crescută și o flexibilitate mai ridică în gestionarea magazinului. Aflat pe o nișă în creștere, Veloteca este numărul 1 în vânzarea de biciclete pliabile, electrice, biciclete de munte, de șosea, de cross și de trekking pentru bărbați, femei și copii.

"Foloseam anterior Magento, unde ne-am lovit de două dificultăți majore: viteza neperformantă de încărcare a magazinului și, dintr-o perspectivă mai largă, necesitatea unor investiții recurente și de valoare semnificativă pentru dezvoltări custom. Trecerea la MerchantPro a fost soluția optimă pentru toate aceste probleme, iar decizia de migrare a venit la momentul perfect", a explicat Cristian Schneider.

Printre funcționalitățile implementate recent de MerchantPro și care au avut cel mai puternic impact asupra creșterii volumului de vânzări înregistrate de magazinele din platformă, se numără programele de loialitate, automatizările dedicate creării și lansării de promoții personalizate, landing page-urile de tip satelit ce pot fi create cu doar câteva click-uri, introducerea de metode de plată populare printre consumatori, precum Apple Pay, One-Click Payment sau Buy Now Pay Later, precum și automatizările extinse pe segmentul de procesare a comenzilor și a retururilor.

