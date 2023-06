COMPANII Marți, 13 Iunie 2023, 16:40

HotNews.ro

0

​Rețeaua de sănătate Regina Maria semnează cea mai mare tranzacție a anului de pe piața serviciilor medicale prin preluarea pachetului majoritar din Clinicile Dentare Dr. Leahu, liderul pieței de stomatologie, prezent în 13 orașe din țară, cu 169 de cabinete, în 19 clinici, se arată într-un comunicat al companiei.

La dentist - imagine generică Foto: - / CandyBox / Profimedia

În urma tranzacției, Dr. Ionuț Leahu păstrează o participație de 49%, iar fondul de private equity Morphosis Capital iese din acționariatul furnizorului de servicii stomatologice, potrivit sursei citate.

Cu investiții de peste 200 milioane de euro în ultimii ani, Regina Maria pătrunde astfel pe nișa de servicii stomatologice și începe o nouă etapă de creștere a business-ului.

„Urmărim de mulți ani dinamica pieței de stomatologie, iar acum a venit momentul oportun să facem acest prim pas, care marchează și deschiderea noastră către o consolidare a acestui domeniu în România. Stomatologia este o piață cu un foarte bun potențial de dezvoltare”, a declarat Fady Chreih, CEO-ul Regina Maria.

Rețeaua de clinici stomatologice fondată și condusă de Dr. Ionuț Leahu de mai bine de un deceniu a înregistrat în 2022 venituri de peste 26 milioane euro (132 de milioane de lei), în creștere cu 31% față de anul precedent.

Clinicile Dentare Dr. Leahu reunesc o echipă de 500 de angajați, dintre care 200 de medici și specialiști în anestezie generală. Fiecare clinică integrează cel puțin un centru de radiologie dentară digitală. Rețeaua dispune și de propriul centru de instruire pentru medici specialiști, medici rezidenți și asistenți medicali. Peste 5.000 de pacienți trec lunar pragul clinicilor de stomatologie.

„Acum 12 ani, am început un drum în care mi-am propus să schimb complet felul în care se face stomatologie în România. Am decis atunci că pacientul merită să primească toate opțiunile de tratament personalizate, bazate pe un diagnostic corect și complet. Am decis ca eu, ca medic, să fiu la dispoziția pacienților oricând ar alege ei să se trateze. (...) Am ales să mă alătur Rețelei de sănătate Regina Maria, nu doar pentru cel mai bun standard al calității medicale din România, dar mai ales pentru preocuparea permanentă pentru experiența pacientului. Am siguranța că această decizie va aduce un element unic în beneficiul celor care ne vor alege, o integrare 360 de grade a medicinei, atât pentru pacient cât și pentru medicul stomatolog”, a declarat Dr. Ionuț Leahu, fondator și CEO Clinicile Dentare Dr. Leahu.

Prezentă în cele mai importante orașe ale țării: București, Cluj-Napoca, Brașov, Timișoara, Iași, Sibiu, Constanța, Oradea, Craiova, Galați, Turda, Ploiești și Pitești, Clinicile Dentare Dr. Leahu dețin și un portofoliu de 17.000 de abonamente dentare.

Potrivit comunicatului, în urma tranzacției, Clinicile Dentare Dr. Leahu vor opera ca divizie de sine stătătoare în cadrul Rețelei de sănătate Regina Maria, iar Dr. Ionuț Leahu, CEO și fondator, va păstra atribuţiile de management. Morphosis Capital nu va mai face parte din acționariatul companiei stomatologice.

Părțile au fost asistate în această tranzacție de: RTPR și EY România, pentru Rețeaua de sănătate Regina Maria; PwC România și D&B David și Baias pentru Clinicile Dentare Dr. Leahu; Mihaela Mîndru Law Office pentru Morphosis Capital.