COMPANII Luni, 28 August 2023, 20:00

HotNews.ro

0

Consiliul Concurentei a anuntat luni că analizează tranzacția prin care Biovet Distribution SRL vrea să preia Montero Vet SRL, companie care vinde produse farmaceutice și non – farmaceutice pentru animale.

Pisica Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro

Cumparatorul, Biovet Distribution SRL, activeaza in distributia angro de produse veterinare si pentru ingrijirea animalelor, in special hrana pentru caini si pisici, respectiv suplimente alimentare, scrie Mirsanu.ro.

Biovet Distribution este controlata de catre familia antreprenorului Ferenc Korponay, care a vandut in doua etape afacerea catre investitorul strategic american Henry Schein – companie cu o capitalizare de piata de peste 10 mld. USD pe bursa americana, potrivit informatiilor publicate de catre jurnalul de tranzactii Mirsanu.ro

De aceasta data, familia Korponay intentioneaza sa preia pachetul integral al Montero Vet SRL in cadrul unei tranzactii estimate sub 10 mil. euro, sustin surse din piata. Informatiile nu au fost confirmate pana acum de catre partile implicate in tranzactie.

Compania Montero Vet SRL este controlata in proportie de circa 60% de catre familia lui Ludovik Nazarij Glavina, consul onorific al Romaniei la Koper (Slovenia), un alt pachet in jurul a 40% apartinand familiei lui Cristian Susma, care ocupa pozitia de director general al companiei, conform ultimelor informatii disponibile.

„In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996), aceasta tranzactie trebuie autorizata de Consiliul Concurentei, care va evalua operatiunea in scopul stabilirii compatibilitatii sale cu un mediu concurential normal si va emite o decizie in termenele prevazute de lege.ˮ, afirma reprezentantii Consiliului Concurentei.

Montero Vet SRL a fost infiintata in 1999 si a raportat pentru 2022 o cifra de afaceri de peste 47 mil. RON (aproape 10 mil. Euro), care s-a dublat in ultimii 7 ani, si un profit net de peste 3 mil. RON (0,6 mil. Euro), arata ultimul bilant public al companiei.

Slovenul Ludovik Narazij Glavina, 77 de ani, este activ de mai multi ani pe piata din Romania, de numele sau fiind legata infiintarea afacerii romano-slovene Montero de distributie de medicamente alaturi de familia lui Radu Tudorache, care a preluat ulterior controlul companiei.

Familia lui Ludovik Narazij Glavina are in portofoliul sau vinuri premium si ulei de masline sub brandul Santomas, produse de pe o suprafata de circa 25 hectare de vita-de-vie si aproape 7 hectare plantatie de maslini in zona localitatii Smarje, parte a municipalitatii Koper de pe coasta Marii Adriatice, unde Romania are deschis unul dintre cele doua consulate de pe teritoriul Sloveniei.

De cealalta parte, familia lui Ferenc Korponay mai detine active in domenii precum inchirierea de spatii de birouri sau depozite sau cresterea animalelor si a culturilor agricole, potrivit reprezentantilor Consiliului Concurentei. In 2022, familia Korponay a vandut afacerea Dachim catre ROCA Agri RDF, holdingul din agricultura al grupului de investitii ROCA.

Family office-ul Vetimex Capital al familiei Korponay este unul dintre investitorii si actionarii platformei de capital local ROCA Investments, mai precizează sursa citată.