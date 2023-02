Articol susţinut de A10 by Artmark Miercuri, 15 Februarie 2023, 14:04

O prețioasă bijuterie care a fost dăruită de Regina Elisabeta familiei Launay din Iași, proprietara casei care găzduia protipendada societății românești, este scoasă la licitație peste o săptămână, pe 23 februarie, alături de alte 249 de bijuterii vintage și contemporane. Pandantivul din aur bicolor și argint, decorat cu perle, are prețul de pornire de 2.000 de euro, și a fost realizat la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Expoziția de Bijuterii de epocă Foto: Artmark

Prima oară, când vin la Iași Regele Carol și Regina Elisabeta, după proclamarea Regatului, participă la un banchet la casa Launay. Atunci bătrânul Launay e prezentat Regelui, care, cu mâna sa i-a atârnat pe piept decorația Bene Merenti cl. I-a, iar după plecarea Suveranilor din Iași, Launay a primit de la Rege un splendid ceas de aur cu lanț, iar soția sa de la Regină deosebitul pandantiv care este scos la licitație pe 23 februarie. Astfel de piese rare sunt asociate unei perioade istorice sau culturi și sunt considerate obiecte investiționale ce își potențează valoarea financiară în timp, fiind purtate pentru a exprima rangul social sau pentru a atrage atenția.

Pornind de la exemplul primului cuplu regal al României, regele Carol I și regina Elisabeta, contemporanilor le sunt recomandate peste 200 de bijuterii-inspirație pentru cadourile din luna iubirii sau de Mărțișor, care vor adăuga o notă de eleganță și stil oricărei ținute. În licitația din 23 februarie se găsesc bijuterii ce diferă atât în termeni de stil, design, materiale rare, cât și în termeni de valoare și semnificație culturală. O apariție impresionantă este setul Cartier „Delices de Goa”, format din colier și pandantiv, decorate cu diamante, turcoaze și ametiste, care are prețul de pornire de 12.000 de euro. Pe de altă parte, în licitația din 23 februarie, care va avea loc în ajunul Zilei tradiționale a iubirii la români - Dragobete, sunt scoase la vânzare și bijuterii cu prețuri de doar câteva sute de euro. Un accesoriu-simbol este perechea din cercei din aur alb, decorată cu smaralde, care are prețul de pornire de doar 100 de euro ori impozantul inel din argint, decorat central cu topaz anturat de trei rânduri de safire albe, ce are prețul de pornire de 200 de euro. Astfel, bijuteriile contemporane sunt mai accesibile, iar valoarea lor este mai puțin legată de perioada istorică sau de proveniența culturală, ci mai mult de design, calitatea materialelor și popularitatea creatorului.

Totodată, cea mai valoroasă piesă a licitației este brățara tennis din aur alb, decorată cu diamante. Prețul de pornire al bijuteriei este de 20.000 de euro și este considerată un accesoriu contemporan, potrivit oricărui stil sau ținute, dar și o piesă investițională, având în vedere prețul diamantelor care a crescut exponențial în ultimii 2 ani. Acestuia i se adaugă și alte seturi de bijuterii ce pot fi oferite în luna iubirii: setul din aur alb, format din colier și inel, decorat cu diamante, tsavorite și safire, care are prețul de pornire de 6.000 de euro sau setul din aur, format din colier și brățară, decorat cu safire caboșon și diamante, care are prețul de pornire de 7.000 de euro.

Casa de Licitații A10 by Artmark oferă și posibilitatea probării bijuteriilor, care se află în expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță. Pentru acele bijuterii ce se adjudecă pentru sume importante, Casa de Licitație oferă posibilitatea participanților la licitațiile de bijuterii, inclusiv la evenimentul din 23 februarie, să achite cu plata în rate, pe o perioadă de cel mult 12 luni. La evenimentul „Eclipse of the Heart - Licitația de Mărțișor, inclusiv o selecție de bijuterii de epocă” se poate participa fizic, în sala de licitații de la Palatul Cesianu-Racoviță, dar și online, pe platforma Artmark Live 2.0, după deschiderea unui cont online pe artmark.ro.

