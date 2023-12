Articol susţinut de A10 by Artmark Vineri, 15 Decembrie 2023, 11:35

​Crăciunul are loc, în aceast an, în lumea bijuteriilor de colecție și a cadourilor regale. Accesorii spectaculoase ale modei feminine sunt scoase la licitație săptămâna viitoare, în zilele de 20 și 21 decembrie. Casa de licitații Artmark organizează, cu ocazia sărbătorilor, două licitații de profil dedicate cadourilor: bijuterii iconice de lux, semnate de designeri celebri, piese vintage de tipul ‘Buy now, Wear forever’ și marile case de modă din Franța, completate de o selecție specială de parfumuri Lalique, își dau întâlnire în cadrul licitațiilor organizate miercuri și joi, de la ora 19:00.

Broșa trandafir Foto: Artmark

Ziua de miercuri prilejuiește accesul online la zeci de bijuterii prețioase de lux, cu prețuri destinate oricărui buget, de la 100 până la 25.000 de euro. O apariție de epocă este excepționala broșă-pandantiv din aur roșu, ornată cu trei diamante, cca. 1900. Aflată în cutia originală, piesa are prețul curent de 700 de euro. O altă piesă de rezistență, realizată câteva decenii mai târziu, este broșa în forma unui trandafir, din aur bicolor și platină, decorată cu diamante, cca. 1960.

Capitolul bijuteriilor contemporanre este culminat de brățările și colierele tennis. Înregistrând cel mai mare preț de pornire în licitația de miercuri, respectiv 25.000 de euro, se remarcă un valoros colier tennis din aur alb, decorat cu 88 de diamante.

Smaraldele fac o spectaculoasă contopiere cu diamantele, în trei loturi de excepție, între care un set complet format din cercei, pandantiv și inel, estimat între 8.000 și 12.000 de euro. O altă comoară a licitației este un superb inel din aur, decorat central cu un mare smarald, anturat de 48 de diamante, ce pornește în licitație de la suma de 15.000 de euro.

Cea mai accesibilă bijuterie a licitației timed-online de miercuri este un inel din argint, decorat cu topaz și turmaline multicolore, la doar 100 de euro.

În continuare, licitația de joi prezintă bijuterii de designer, precum mult râvnita brățară Cartier Love din aur, ce și-a câștigat la nivel mondial statusul de ‘must have’ sau iconicul model Alhambra al trifoiului cu patru foi, semnat Van Cleef & Arpels, lansat în 1968 – prezent în licitație de la 1.500 de euro.

Colecția de bijuterii este dublată, în cadrul licitației de joi de la Palatul Cesianu-Racoviță, de o selecție de ceasuri de damă, care reclamă admirație și bun gust. În topul celor mai celebrate branduri ale orologeriei mondiale, Patek Philippe este prezent în licitație cu un ceas din aur alb, cu diamante, din 1975, cu un preț de pornire de 8.000 de euro, în timp ce prețul de listă este aproape dublu, în piața de profil.

Colecția de eleganță este completată de rafinamentului francez al caselor de modă Hermès, Christian Dior, Chanel și Lanvin, prezente în licitație cu o selecție de poșete, eșarfe și mănuși de designer – accesorii regale de nelipsit dintr-o colecție vestimentară.

O apariție rară este selecția de parfumuri Lalique – ce poartă pecetea creațiilor extraordinare ale celebrului René Lalique, geniul bijuteriilor și al designului de cristal, din epoca Art Nouveau – cel ce a revoluționat designul sticlelor de parfum. Un exemplar aflat în licitație este parfumul Deux Cœurs, ediția limitată dedicată eternității destinelor comune, din 2004, ce poate reprezenta un cadou perfect pentru persoana iubită. Parfumul are prețul de pornire în licitație de 900 de euro. Un exemplar important pentru istoria brandului este ediția aniversară de 20 de ani, lansată în 2012 – Lalique, Sillage.

Varietatea ofertei recomandă cele două licitații de săptămâna viitoare, drept un marketplace ideal al cadourilor de lux. Casa de Licitații A10 by Artmark oferă și posibilitatea probării bijuteriilor, care se află în expoziția de la Palatul Cesianu-Racoviță. Cele două licitații pot fi consultate online, pe site-ul oficial, iar ofertele pot fi depuse din timp, în orice moment: www.artmark.ro.

