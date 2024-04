CONSUMATOR Miercuri, 24 Aprilie 2024, 15:25

​Inflația ridicată a temperat interesul românilor de a participa anul acesta la festivalurile de muzică, dar cei care totuși se duc și-au pregătit un buget de peste 600 de lei, mai mult cu 15% față de 2023. Bilanțul anilor trecuți arată însă că oamenii cheltuiesc la festivaluri mai mult decât și-au propus, pentru că se simt bine, arată un sondaj realizat de iSense Solutions.

Publicul ridică mâinile la Untold Festival Foto: Salajean | Dreamstime.com

„I-am întrebat pe oameni cât de interesați sunt să participe în acest an la festivaluri de muzică. Avem patru seturi de date: din octombrie 2022, martie 2023, octombrie 2023 și martie 2024. Acum, într-o perioadă de dinainte de festivaluri, spre suprinderea mea a scăzut un pic interesul față de festivaluri anul acesta, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, dar chiar și față de octombrie 2023”, a arătat Andrei Elvadeanu, reprezentant iSens Solutions.

Astfel, dacă ne referim la unele dintre cele mai mari festivaluri din România, interesul de a participa la Untold a scăzut de la 24% în octombrie 2023 la 20% în martie 2024, la Neversea - de la 19% la 15%, la Electric Castle - de la 14% la 13%, iar la Nostalgia, de la 12% la 11%.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 502 respondenți.

„Cu siguranță este vorba și de efectul inflației, dar și despre faptul că după pandemie crescuse foarte mult interesul pentru festivaluri și acum s-a mai temperat acest lucru, oamenii au multe alte variante și portofoliul de activități a devenit mai vast. Această scădere nu este de îngrijorat, dar se observă un trend”, a continuat Elvadeanu.

El a menționat că la multe dintre festivaluri biletele sunt mai scumpe, astfel că era cumva de așteptat un recul în cazul lor.

Cine sunt cei care merg la festivaluri

Majoritatea festivalierilor au între 30 și 40 de ani, sunt mai multe femei decât bărbați, au venituri peste medie, sunt educați și vin din orașele mari.

Merg în medie cam la două festivaluri pe an. Nu îi găsim neapărat uitându-se la televizor sau ascultând radio, ci mai degrabă în mediul digital.

Dacă vorbim de notorietate spontană, adică respondenților nu li s-a arătat o listă, Untold și Neversea sunt cele mai cunoscute festivaluri de la noi din țară, urmate de Electric Castle, SAGA Festival, Summer Well, TIFF, Nostalgia, Jazz in the Park, Sunwaves, Rockstadt Extreme Fest, Codru, Massif, Beach, please! și Open Air Brezoi Blues Festival.

Care sunt principalele criterii pentru care românii aleg un festival

Pe de altă parte, a crescut cu 15% suma medie pe care intenționează să o cheltuiască anul acesta cei care merg la festivaluri.

Dacă anul trecut bugetul mediu era de 542 de lei, anul acesta a crescut la 626 de lei. Este vorba de banii în plus față de costurile cu biletele, cazarea și transportul.

„Încă un lucru interesant: când ajungi acolo, cheltuiești mai mult decât ți-ai propus. De exemplu, anul trecut oamenii au declarat că au bugetat 542 de lei, dar cheltuielile efective au fost de 781 lei în medie. Aceasta deoarece te simți bine și uiți ce buget ți-ai stabilit”, a completat Andrei Elvadeanu.

În medie, cheltuim 160-170 de euro în cele câteva zile de festival.

Spre exemplu, la Untold - 965 lei, Neverse - 872 lei, Electric Castle - 747 lei, Beach, please! - 733 lei.

Banii se duc în principal pe mâncare și băutură.

Principalele criterii pentru care oamenii aleg un festival sunt: artiștii sau formațiile prezente (67%), genul de muzică (63%), prețul biletelor (45%), perioada festivalului (43%).

Sursa foto: Dreamstime