Sorin Gal, director general ANRM: Ucraina va privatiza reteaua nationala de transport al gazelor intr-un an si jumatate, existand interes major din partea unor companii americane

Sorin Gal, director general al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), a declarat marti ca are informatii potrivit carora Ucraina intentioneaza sa privatizeze, intr-un an si jumatate, reteaua nationala de transport al gazelor. Un interes major pentru sistemul de transport din Ucraina il manifesta investitorii americani, a mai spus Sorin Gal, in cadrul evenimentului ZF Power Summit 2018.O eventuala privatizare a retelei de transport ar aparea in contextul in care mare parte din gazele exportate de gigantul rus in Europa tranziteaza Ucraina. In prezent, Gazprom investeste in alte rute care ar ocoli Ucraina, un exemplu fiind Nord Stream 2. Evaluat la 9,5 miliarde de euro, Nord Stream 2 urmeaza sa fie construit de Gazprom si 5 grupuri europene: francezii Engie, germanii Uniper (ex-EON) si Wintershall (BASF), austriecii OMV si anglo-olandezii Shell.Sorin Gal a mai spus ca rusii de la Gazprom au transmis in urma cu doua saptamani, la Viena, in cadrul unui eveniment organizat cu austriecii de la OMV, ca in urmatoarea perioada, dupa ce se va construi Nord Stream 2, va creste cantitatea de gaze rusesti livrate in Europa. Nord Stream va avea o capaciate de transport de 55 de miliarde de metri cubi de gaze. In aceste conditii, potrivit lui Sorin Gal, Gapzrom incearca sa negocieze cu diverse tari care sa-i sustina interesele legate de gazele livrate Europei, printre care si Ungaria. Sorin Gal a mai spus in cadrul acelei conferinte, la care a participat si el, "nu a fost rostit niciodata numele Romaniei".