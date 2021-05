Zoltan Nagy-Bege: Dacă nu începem exploatarea în doi- trei ani, nu va exista niciodată o producție de gaze în Marea Neagră

Acesta a explicat că este vorba de securitatea energetică. "Importurile vor creşte până la 40% până în 2030. Timpul este esenţial. Putem aduce gaze, dar vom plăti taxe în alte ţări, angajaţi în alte ţări. Investiţiile în Marea Neagră aduc beneficii uriaşe ţării: locuri de muncă, efecte multiple", a mai afirmat Christina Verchere.





"Predicţia mea este că dacă nu începem exploatarea în doi, maximum trei ani, nu va exista niciodată o producţie de gaze în partea românească a Mării Negre", a spus Zoltan Nagy-Bege, potrivit AgerpresAcesta spune că legislaţia europeană și piața se schimbă foarte repede, motiv pentru care "noi trebuie să putem reacţiona la fel de repede".La rândul său, Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, a spus că 2021 este un an esenţial pentru producţia de gaze din Marea Neagră."Timpul nu este de partea noastră şi am rămas în urmă. Aşa că 2021 este un an crucial (...) Trebuie să vedem cadrul legal în vigoare pentru a putea dezvolta aceste proiecte, la fel şi regimul fiscal", a spus Verchere, care este şi vicepreşedinte al FIC.