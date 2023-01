ENERGIE Duminică, 29 Ianuarie 2023, 11:36

Curtea de Apel Bucureşti a anulat în primă instanţă ordinul emis de ANRE anul trecut referitor la schimbarea modalităţii de compensare a facturilor producătorilor de energie din surse regenerabile, anunţă duminică, într-un comunicat, Alianţa pentru Unirea Românilor.

ANRE - Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

"Admite în parte cererea modificată. Anulează în parte Ordinul ANRE nr. 15/2022 astfel cum a fost modificat prin Ordinul nr. 95/2022, respectiv art.11 alin. 3 capitolul IV din Anexa la Ordinul 15/2022, modificat prin Ordinul nr. 95/2022. Cu drept de a formula recurs, în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei", se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti din data de 25 ianuarie în dosarul 2216/2/2022.

Senatoarea AUR Rodica Boancă, unul dintre iniţiatorii acţiunii în Justiţie, a acuzat ANRE că "i-a înşelat pe prosumatori în momentul în care a impus compensarea parţială, şi nu integrală a facturilor la energie pentru producătorii de energie verde", arată AUR.

"Victorie pentru prosumatori contra ANRE în prima instanţă la Curtea de Apel Bucureşti! Unde-i lege nu-i tocmeală! Am apărat interesele prosumatorilor, ale cetăţenilor care au investit în surse regenerabile de energie şi pe care ANRE, aşa cum e obişnuit, a încercat să-i înşele în stil mafiot! Am contestat acest ordin şi am câştigat! Ordinul 15/2022 al ANRE care reglementa prin norme metodologice modalitatea de facturare a prosumatorilor a fost anulat! Practic, ANRE intervenea peste Legea Energiei nr. 123/2012, cu modificări, art. 73 care prevede compensare cantitativă (compensare 1 la 1), cu facturare doar pentru diferenţă şi cerea prin Ordinul lor, care este legislaţie secundară, un alt tip de compensare, parţială de data această! ANRE trebuie să vină cu un nou set de norme metodologice pentru ca Legea Energiei să fie respectată întocmai, fără interpretări ale 'specialiştilor' ANRE!", a afirmat Rodica Boancă, într-o postare pe Facebook.

"Termenul prosumator, care s-a format prin îmbinarea cuvintelor producător şi consumator, defineşte clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, dar a cărui activitate specifică nu este producerea energiei, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în gospodăria proprie", se mai precizează în comunicatul AUR.

(sursa:Agerpres)