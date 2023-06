ENERGIE Marți, 13 Iunie 2023, 14:07

D. Popa • HotNews.ro

11

OMV Petrom a anunțat marți că a descoperit noi resurse de țiței și gaze naturale în Oltenia și Muntenia, acestea fiind echivalentul a trei sferturi din productia OMV Petrom în anul 2022.

Benzinărie OMV Foto: Teodororoianu | Dreamstime.com

Forajul si testarea celor trei sonde a avut loc in perioada iunie 2022 - aprilie 2023. Compania a investit in foraj aproximativ 20 de milioane de euro.

„Romania produce titei si gaze de peste 150 de ani, iar in aceste conditii identificarea de noi resurse presupune un efort semnificativ. Noile descoperiri vor contribui la reducerea declinului productiei noastre si la continuitatea furnizarii unor produse esentiale pentru economie.”, spune Cristian Hubati, membru al Directoratului OMV Petrom, responsabil pentru activitatea de Explorare si Productie.

Una dintre descoperirile facute de OMV Petrom a fost in perimetrul de explorare Verguleasa, din regiunea Olteniei

Compania a identificat resurse de titei care se ridica la aproximativ 20 de milioane bep in total, aceasta reprezentand cea mai mare descoperire de titei a OMV Petrom din ultimele decenii. Descoperirea se afla in proximitatea unei alte zone de exploatare, ceea ce ofera sinergii care vor contribui la inceperea mai rapida a productiei.

O alta descoperire a avut loc in perimetrul de explorare Targoviste, unde au fost identificate resurse de titei in cantitate estimata de 6 milioane bep. Lucrarile de testare au avut loc in aprilie 2023, iar cele premergatoare dezvoltarii exploatarii sunt in curs de pregatire.

O a treia descoperire a fost facuta in perimetrul de explorare Targu Jiu si au fost identificate resurse de gaze naturale de 7 milioane bep, echivalentul a aproape o treime din productia de gaze naturale a Romaniei din anul 2022. O a doua sonda este deja planificata pentru anul viitor, iar pregatirile pentru conectare sunt in curs.

Toate descoperirile sunt rezultatul strategiei de explorare a companiei, concentrata pe oportunitatile din apropierea zacamintelor existente, ceea ce faciliteaza dezvoltarea rapida, conectarea si productia timpurie a resurselor nou descoperite.

Sursa foto: Teodororoianu | Dreamstime.com